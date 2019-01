Ny investor klar til at bygge på Banegårdspladsen

Banegårdspladsen i Ballerup er delvist færdig, og nu er der skrevet under på en aftale om byggeriet af boliger og butikker på den anden del af pladsen. Foto: Arkivfoto

underskrift Det bliver firmaet Athena Partner fra Hellerup, der bliver ny bygherre på den planlagte ejendom på Banegårdspladen.

Af Ulrich Wolf

Alle gode gange tre. Sådan må man tænke, nu hvor der igen er skrevet under på en aftale om at købe grunden og byggeprojektet på Banegårdspladsen i Ballerup.

Efter at først Ballerup Ejendomsselskab trak sig og det efterfølgende entreprenørfirma gik konkurs er det nu den Hellerup-baserede ejendomsinvestor Athena Partners, som netop har købt grunden og byggeprojektet på pladsen.

Forhandlingerne har stået på et stykke tid, men i den forgangne uge fik man så pennet en aftale. Det glæder borgmester Jesper Würtzen (A), at man kunne få en aftale i stand så relativt hurtigt efter den forrige investors konkurs.

»Det er godt, at vi nu har fået en aftale med Athena Partners og at vi har kunnet gøre det så hurtigt, så vi kan komme videre. Planen er nu, at de skal bygge efter lokalplanen og det oprindelige projekt og vi vil gerne have et færdigt byggeri 1. marts 2021. Det bliver selvfølgelig noget rod i den kommende periode, når der skal bygges på pladsen, men det bliver til gengæld flot, når vi er helt færdige,« siger Jesper Würtzen.

Stort potentiale

Den nye ejer af projektet glæder sig også til at komme i gang med byggeriet.

»Det er gået ret stærkt og vi fik først aftalen i hus for halvanden uge siden. Men vi glæder os til at komme i gang og videreføre de planer, som ligger. Vi har hele vejen igennem haft et godt samarbejde med kommunen, og vi håber, at vi kan få de nødvendige byggetiladelser hurtigst muligt, så vi kan komme i gang, for det er et spændende projekt, som vi ser et stort potentiale i,« siger Christopher Leo Rossel, director i Athena Partners.

Han understreger, at placeringen og de oprindelige planer er attraktive for dem.

»Det er en god case at bygge en attraktiv ejendom, der skal passe ind i en spændende plads. Der ligger i forvejen en oprindelig plan, og den har vi tænkt os at følge. Det vil sige butikker i stueetagen og boliger på de øvrige etager. Hvad det præcist bliver, ved vi ikke endnu, da det stadig er så nyt, men vi er i dialog med entreprenører og andre aktører. Vi har hørt, at der har været planer om et seniorbofællesskab. Det er da en spændende tanke, men det er for tidligt at sige noget om endnu. Det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk,« siger Christopher Leo Rossel, som håber at man kan tiltrække nogle attraktive butikker i stueplan, så der kan skabes liv på pladsen.

Ingen p-pladser

Til gengæld er parkering ikke en del af byggeplanerne.

»Vi bygger ikke p-pladser. Vi betaler til en kommunal parkeringsfond,« fortæller Christopher Leo Rossel.

Så de kommende beboere i det nye hus må altså nøjes med offentlig transport eller cykel – eller slås med resten af områdets bilister om de få pladser, der kommer til at være i området, når det med tiden bliver fuldt udbygget.

»Nu venter vi bare på de endelige byggetilladelser, og mit indtryk er, at Ballerup Kommune også gerne vil i gang hurtigst muligt, så hvis alt går vel og glider, så vil jeg sige, at vi kan være færdige om et par år,« siger Christopher Leo Rossel.

Dermed er endnu et og måske det endelige et kapitel om boligebyggeriet på Banegårdspladsen skrevet, så Ballerup langt om længe kan få sin centrale bymidte-plads, som efterhånden har været byggeplads i et par år.