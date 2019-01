Kommunaldirektør går i rette med fraværstal

Kommunaldirektør Eik Møller vil hellere satse på en god og konstant personalepolitik end på at ligge højt på lister over sygefravær. Foto: Arkivfoto

Tal En rapport dumpede for nylig Ballerup Kommune med hensyn til sygefravær. Men ifølge kommunaldirektør Eik Møller skal tallene ikke tages alt for pålydende.

Af Ulrich Wolf

I begyndelsen af januar afslørede en rapport fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet, at Ballerup havde det klart højeste sygefravær i den kommunale sektor i Danmark. Det var alarmerende tal, der kunne give anledning til panderynker på chefgangen på Ballerup Rådhus.

Men tallene skal læses rigtigt og samtidig skal man også se på den måde, som man driver personalepolitik på. Det mener kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller, som ærgrer sig over tallene.

Ligger bedre

»Det handler først og fremmest om, at have de rigtige tal og det rigtige sammenligningsgrundlag. Det vigtigste er, at vi kan sammenligne vores tal på tværs af kommunerne. Det kan vi, når vi anvender de såkaldte KRL- data. Det er dem vi bruger og vi har brugt de seneste fire år. På den nyeste liste ligger Ballerup nummer 64 ud af landets kommuner.

Det er måske ikke den optimale placering, men det er væsentligt bedre end den bundplacering i ministerrapporten,« siger Eik Møller.

Ifølge KL’s rapport har Ballerup hvad der svarer til 11,2 sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling årligt, hvilket altså rækker til en placering lidt under midten i feltet.

Eik Møller understreger, at det ikke handler om at finde på dårlige undskyldninger.

Det seje træk

»Vi står gerne på mål for vores tal og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores indsats i forhold til sygefravær. Vi forsøger ikke på dårlige undskyldninger, men vi tror faktisk mest på det lange seje træk. Vi ser ofte den slags målinger med forskellige tal og så er der pludselig en kommune, som ligger rigtig godt. Året efter er de igen faldet og det skal man være varsom med at fokusere på. Vi mener, at det handler om at følge den politiske strategi vi har for at nedbringe sygefraværet og følge den – uanset om vi ligger ti pladser højere eller lavere i en måling,« siger han og påpeger, at man selvfølgelig vil lære noget af kommuner som reelt har en konstant god indsats på sygefraværet over en periode.

»Man skal også se på den personalepolitik vi har. Der er klart nogen kommuner, der går hårdere til værks end vi gør.

Men vi tror på, at en god personalepolitik lønner sig i længden. Vi fyrer ikke bare folk, hvis de har et vist sygefravær, men forsøger at finde andre løsninger. Selvfølgelig kan fyringer komme på tale, hvis tallet et meget højt, men vi vil gerne have, at folk bibeholder tilknytningen til arbejdsmarkedet og at vi har en personalepolitik, der inkluderer flest muligt. Det tror vi også, kan betyde noget for, hvem vi kan rekruttere,« siger Eik Møller, som stræber efter at Ballerup

Kommune er placeret i den bedste tredjedel af kommunerne i hovedstadsregionen, da det er et relevant arbejdsmarked at sammenligne sig med.

» Vi har stadig noget at gøre med hensyn til sygefraværet, men vi holder snuden i sporet og tager altid sygefraværet alvorligt. Men vi vil også holde os til den strategi vi har vedtaget. Vi vil også opføre os ordentligt og tage vores sociale ansvar. Alle vi gerne have et lavt fravær og et højt nærvær og det er den balance, som vi går efter,« siger Eik Møller.