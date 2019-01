Politiet sætter spot på nærhed og tryghed

Københavns Vestegns Politi vil sætte fokus på nærhed og åbnhed i 2019. Foto: arkivfoto

Årsrapport Københavns Vestegns Politi vil i det nye år sætte mere fokus på den lokale tilstedeværelse og åbenhed.

Af Ulrich Wolf

Når man går ind i et nyt år er det ofte tid til, at man kigger lidt tilbage og gør status over det gamle år. Desuden kigger man også fremad på, hvad der skal ske i det nye år. Det gør man også hos Københavns Vestegns Politi, hvor 2018 bød på en række gode nyheder.

Flere folk var på gaden og det gav øget tryghed blandt borgerne, hvilket blev afsløret i en måling tidligere på året.

Den øgede tilstedeværelse på gader og stræder hang blandt andet sammen med, at politikredsens folk er sluppet af med en række bevogtningsopgaver.

Fokus på indbrud

»Der er kommet flere politifolk tilbage til Vestegnen, fordi vi ikke afgiver så mange folk til bevogtningsopgaver ved grænsen og i København. Det har haft en klar effekt på vores tilstedeværelse og vores synlighed i 2018,« siger direktør for Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen.

Desuden har der været fokus på indbrud og det har resulteret i et markant fald i antallet af indbrud. Netop indbrud er et område, som politikredsen vil sætte fokus på i det kommende år, så man kan få nedbragt antallet yderligere.

»Vi har haft stor fokus på indbrudskriminaliteten i 2018 og det store fokus vil vi fastholde i 2019. Selvom tallene ikke er endelige, så peger alt på, at vi haft færre indbrud i 2018 end i 2017 og der var tallene i forvejen historisk lave. Så den nedadgående kurve vil vi arbejde for at fortsætte i det nye år,« siger Kim Christiansen.

Samlet sat har kredsen oplevet et fald på 10 procent i antallet af overtrædelser af straffeloven.

Flere våben- og voldssager

Omvendt har politikredsen oplevet en stigning i antallet af voldssager, hvor især arbejdsrelateret vold er steget. Det vil sige skolelærere, ansatte på bosteder og andre steder, hvor offentligt ansatte kommer i konflikt med borgere.

Politikredsen har også oplevet en stigning i antallet af narkosager samt overtrædelser af våbenloven, hvilket formentlig bunder i at der har været nogle skyderier i kredsen, hvor man har oprettet visitationszoner.

Der har været 35 skyderier, men ifølge politiets oplysninger har der ikke været tale om deciderede bandeskyderier men mere episoder mellem lokale grupperinger.

Mere nærhed

Når det kommer til 2019 er strategien, at Københavns Vestegns Politi vil sætte fokus på nærområderne og en styrkelse af den lokale tilstedeværelse.

Samtidig har politikredsen sat gang i et par borgernære initiativer. Man kan booke en betjent online, som kan komme og holde foredrag og oplyse om vigtige emner, og der skal være fokus på mere åbenhed, så ingen føler, at de ikke bliver taget alvorligt.

»I en periode havde vi fokus på at blive gode til det svære, de store og krævende opgaver . Nu vil vi have fokus på at blive gode til det nære,« siger Kim Christiansen