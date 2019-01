Kræftens Bekæmpelse genopstår i Ballerup

Den nye bestyrelse. Bagerst fra venstre Serhat Kücükkart, Henrietta Thomsen og Jan Michael Milwertz. Forrest Anne Kinsbøl og Marianne Petersen. Foto: privatfoto

Lokalforening I sommer nedlagde en samlet bestyrelse Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Ballerup. Nu står et nyt hold klar til at puste liv i foreningen igen.

Af Mia Thomsen

Det kom bag på de fleste, da en samlet bestyrelse fra Kræftens Bekæmpelse i Ballerup i sommer kastede håndklædet i ringen og nedlagde lokalforeningen. De følte sig overset og modarbejdet af kommunen og valgt derfor at stoppe – til stor ærgrelse for mange i lokalområdet, som har haft stor glæde af lokalforeningens aktiviteter.

Siden har Kræftens Bekæmpelse arbejdet på at få en ny lokalforening op at stå – et arbejde der nu har båret frugt med etableringen af en fem mand stor lokalbestyrelse, bestående af formand Jan Michael Milwertz, næstformand, Marianne Petersen, kasserer, Anne Kinsbøl og bestyrelsesmedlemmer Serhat Kücükkart og Henrietta Thomsen.

Mød den nye forening

Den nye bestyrelse oplyser, at Kræftens Bekæmpelse har flere end 3600 medlemmer i Ballerup Kommune, så der er i hvert fald grobund for masser af lokale aktiviteter, som skal løftes af en mindre gruppe af lokale ildsjæle.

»Lokalforeningen og dennes aktiviteter, sikres kun ved økonomisk hjælp fra private donationer og sponsorater – også selvom der findes kommunale midler – så derfor vil målet for lokalforeningen i 2019 være at etablere sig som en velfungerende forening med fokus på styrkelse af kompetencerne i, og synlighed af foreningsdriften, en god og sund økonomi, samt opbygning af en engageret og aktiv støtte- og frivilliggruppe,« oplyser den nye bestyrelse.

Den 11. marts holder lokalforeningen generalforsamling på Tapeten, hvor bestyrelsen vil løfte sløret for, hvordan den nye lokalforening forventes at arbejde fremover. Bestyrelsen håber at se såvel nye som kendte ansigter, og vil offentliggøre program for dagen, når det nærmer sig, på lokalforeningens hjemmeside: Cancer-ballerup.dk.