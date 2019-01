Fingerplan drypper mere på Ballerup

Et af de områder, der kan nyde godt af den nyreviderede fingerplan er DTU-området, hvor der er åbnet for byggeri. Foto: Ian Godfrey

Planer Den reviderede Fingerplan blev torsdag præsenteret. Ballerup Kommune får glæde af yderligere en række forslag.

Af Ulrich Wolf

I forrige uge fik Ballerup besøg af erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) i forbindelse med erhvervsnytårskuren på Ballerup Rådhus. Her fortalte ministeren, at en ny revideret Fingerplan var på trapperne og at Ballerup i den forbindelse fik en række ’gaver’, der især skulle gavne erhvervslivet. Det drejede sig om lov til at bygge ved DTU, Ballerup Idrætsby og forsøg med selvkørende busser ved Lautrup-området.

Torsdag i den forgangne uge blev den endelige plan så præsenteret af erhvervsminister Rasmus Jarlov, transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (I) samt miljø- og fødevareminster Jakob Ellemann- Jensen (V). Her viste det sig, at der var flere punkter i den nye Fingerplan, der begunstiger Ballerup på en række områder.

Natur og byggeri

Helt konkret indskrives supercykelstien fra Ballerup til Farum som en del af det overordnede net af supercykelstier i Fingerplanen.

Ministeriet har en ambition om, at man skal kunne gå ad stier gennem Sjælland uforstyrret af trafik og derfor har man i fingerplanen en række områder, hvor man vil etablere afskærmning fra vejene. Et område ved Brændemosen omkring Måløv er nu blevet fjernet fra planen, fordi Ballerup Kommune selv har etableret en stitunnel og dermed undgår man trafik fra vejen.

Der udpeges desuden en ny og større grøn kile ved Jonstrup Å i Måløv, hvor der skal skabes rum til natur og friluftsliv.

Dertil kommer, at et område ved Sydbuen tages ud af den grønne kile, så man kan gøre plads til boligbyggeri.

Der er også åbnet for, at der kan byudvikles i landområdet ved Måløv omkring Kildedal.

Grøn hovedstad

Dertil kommer de allerede nævnte tilladelser til erhvervsbyggeri ved DTU og Lautrup-området, erhvervsmæssig udvikling omkring Ballerup Idrætsby samt forsøg med selvkørende busser fra Malmparken til Lautrup-området. Alle de nye forslag var imødekommelser eller delvise imødekommelser af kommunale ønsker.

Revideringen af Fingerplanen kommer i alt 34 kommuner til gode og var en del af regeringens nye store hovedstadsudspil, hvor 52 nye initiativer skal gøre hovedstadsområdet grønnere, mere effektivt og konkurrencedygtigt og skaffe plads til mange nye borgere i fremtiden.