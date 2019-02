Par nummer syv på andenpladsen

Par nummer syv, Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen, ligger på en flot andenplads efter første dag i årets 6-dagesløb i Ballerup. Foto: Lars Rønbøg/Bilka 6 dagesløbet/Getty Images.

cykling Hollænderne Yoeri Havik og Wim Stroetinga i par nr. 1 fører 6-dagesløbet i Ballerup Super Arena efter første døgn. Par nr. 7 med rutinerede Michael Mørkøv og unge Oliver Wulff Frederiksen er på andenpladsen.

Af Redaktionen

Det 57. københavnske 6-dagesløb fik torsdag en forrygende start. De 16 par i det professionelle felt leverede fornem underholdning for tilskuerne i en godt besat Ballerup Super Arena. Specielt løbets indledende jagt over 75 minutter blev en fascinerende cykeloplevelse. I et enormt opskruet tempo angreb topparrene på skift, og leverede et fantastisk seværdigt cykelløb for de mange fremmødte 6-dagesfans.

På trods af den meget offensive og aggressiv kørsel endte seks par på omgangshøjde efter jagten, der blev vundet af Havik/Stroeting tæt foran par nr. 7 (Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen) og par nr. 9, (Marc Hester og Theo Reinhardt). Også belgierne Kevin De Ketele/Moreno De Pauw, unge Matias Malmberg og tyske Achim Burkart samt Jesper Mørkøv og Grasmann holdte sig på omgangshøjde.

“Der er en stor oplevelse at køre som Par nr. 7 her i Ballerup. Det gik fantastisk, og jeg føler jeg har stort overskud til de kommende dage,” lød det fra Oliver Wulf Frederiksen efterfølgende.

Par nr. 1 fører med 42 point. 7’erne er noteret for 37 point, mens Matias Malmberg/Achmin Burkarter er nr. tre med 28 point.

Hos kvinderne, der kører VRS Ladies omnium, sejrede britiske Jenny Holl fra par nr. 5 i det indledende scratch over 30 omgange, Dernypace blev vundet af Ellie Russell også fra Storbritannien samt par nr. 3. Aftenens udskilningsløb blev en triumf par nr. fire, der besatte de to første pladser ved henholdsvis Jess Roberts og Rebecca Raybould. Samlet fører par nr. 4 også omniumserien, der fortsætter med tre afdelinger fredag og afsluttes lørdag.

I Føtex 6 Dages Cup’en sejrede svenske Oscar Palm og danske Martin Mollerup på første etape. I Mini 6-dagesløbet, altså det for rytterne mellem 12 og 14 år, lykkedes det for Theodor Storm/Magnus Ritz i par nr. 7 at erobre en omgang på de øvrige par, og dermed bringe sig alene i front af løbet.

Man kan se alle resultater via www.6dagesløb.dk

6-dagesløbet fortsætter i dag fredag. Dørene til Ballerup Super Arena åbner klokken 17.30, og det professionelle felt præsenteres 19.30.