Borger nummer 500, Villum fra Måløv omgivet forældrene Camilla og Stephan og storesøster samt borgmester Jesper Würtzen. Foto: privatfoto

Babyboom For første gang i mange år blev det i kalenderåret 2018 til over 500 fødsler i Ballerup Kommune. Helt nøjagtigt blev det til 511 nye ’baby-borgere’ i 2018.

Af Ulrich Wolf

Forældrene Camilla og Stephan, der bor i Måløv, stod for at levere nummer 500. Sønnen Villum blev født den 4. december 2018.

For at markere 500-milepælen kiggede borgmester Jesper Würtzen mandag forbi familien med lykønskninger.

Årsagen til de mange fødsler er ganske enkelt, at flere og flere børnefamilier bosætter sig i Ballerup Kommune.