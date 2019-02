50 års parløb i Ballerup

Den 1. februar kan 72-årige Grethe og 73-årige John Larsen fejre, at de har været gift i 50 år. I 1969 flyttede parret ind i Magleparken i Ballerup, der har været omdrejningspunktet for deres familieliv, arbejdsliv men også Grethe Larsens mangeårige engagement i lokalpolitik. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Mærkedag 1. februar er det 50 år siden, den tidligere lokalpolitiker Grethe Larsen og hendes mand John Larsen blev gift og flyttede til Ballerup. Det var dengang, det krævede en vielsesattest, for at få en lejlighed, og et medlemskab af Socialdemokratiet, var noget man fik i vuggegave.

Af Dorthe Oxgren

De mødte hinanden til et arrangement i partiet i Værløse. Det var dengang Erhard Jacobsen stadig var socialdemokrat, og det krævede en vielsesattest for at få en lejlighed. Og sådan gik det til, at Grethe og John Larsen den 1. januar 1969 flyttede ind i Magleparken.

Måneden efter blev de gift i Klemensker på Bornholm, hvor Grethe Larsen stammer fra, og hvor hendes politiske løbebane næsten var forudbestemt. Faren var nemlig arbejdsmand og blandt andet medlem af sognerådet, så barndomshjemmet var ofte mødested for ligesindede, der arbejdede for at forbedre forholdene for landarbejderne. Så da Grethe og John Larsen slog sig ned i Ballerup, gik der ikke længe, før hun blev medlem af bestyrelsen i Socialdemokratiet, siden næstformand og kasserer, inden hun stillede op til kommunalvalget i 1982 og blev valgt ind.

»Vi var fem unge, der blev valgt ind det år. Jeg blev blandt andre valgt ind sammen med Tom Nielsen (mangeårig formand for kulturudvalget i Ballerup Kommune, red.) og var også medlem af Kulturudvalget i mange år,« fortæller Grethe Larsen, der var medlem af kommunalbestyrelsen i 32 år, før hun stoppede med udgangen af 2013.

Politik går i arv

I løbet af de otte valgperioder nåede Grethe Larsen at få indflydelse på mange områder i kommunen. Hun har således siddet i Sundhedsudvalget, Børne-og Ungeudvalget og Bygge-og Planlægningsudvalget – og var også 2. viceborgmester, ligesom nogle måske husker hende fra deres bryllupsdag, idet guldbruden også var giftefoged. Alt sammen mens hun passede sit job som bankassistent i Landmandsbanken i afdeling Hedeparken.

»Vores børn var med til at bestemme, hvorvidt jeg skulle gå ind i lokalpolitik, fordi det betød, at de skulle hjælp mere til hjemme,« fortæller Grethe Larsen, der fik god opbakning hjemmefra, fra sin mand og børnene Tine og Allan.

Datteren, Tine Landin, gik senere i sin mors fodspor og blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2002 – og sad i to perioder.

I dag er den politiske bane byttet ud med en sportsarena hos ægteparret Larsen. Både John og Grethe Larsen går op i sport. Og i en sådan grad, »at vi var lige ved at ringe til natlægen forleden dag på grund af håndboldfeber«, som John Larsen muntert bemærker. Især håndbold har deres store interesse, og de sidder gerne på lægterne, når spillerne fra Københavns Håndbold går på banen. Og når kalenderen står på sommer, så drager parret afsted mod sommerhuset på Bornholm i Klemensker. Her holder de af naturen og af at lytte til stilheden.