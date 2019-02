Dom for mishandling og voldtægt af ægtefælle

Retten i Glostrup Foto: Per Johansen

politi Retten i Glostrup har netop dømt en 26-årig mand for langvarig mishandling og voldtægt af sin ægtefælle. Manden blev idømt seks års fængsel

Den 26-årig mand var tiltalt for at have voldtaget sin ægtefælle, samt udsat hende for en række øvrige seksuelle overgreb flere gange om ugen i perioden fra sommeren 2013 indtil februar 2018 på flere adresser i København og i Ballerup.

Ifølge anklageskriftet havde manden i samme periode udsat ægtefællen for mishandling og vold i form af lussinger, knytnæveslag og spark.

»Jeg er tilfreds med dommen. Der er tale om en særdeles grov sag om årelang mishandling og voldtægt og rettens dom understreger alvoren i denne sag,« siger specialanklager Morten Frederiksen.

Manden valgte at anke dommen, oplyser Københavns Vestegns Politi.