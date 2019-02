Dansk føring i 6-dages løbet

Par nummer 7, Michael Mørkøv og OliverWulff kørte sig søndag på førstepladsen i årets 6-dagesløb. Foto: Foto: Lars Rønbøg / Bilka 6 dagesløbet / Getty Images.

Cykling Ballerup Super Arena har siden torsdag været rammen om det traditionsrige 6-dages løb.

Af Ulrich Wolf

Der har traditionen tro være stemning og fest i indercirklen, mens rytterne har suset forbi i jagten på point og førerpositioner.

Efter en lidt træg start kørte det danske ikoniske par nummer 7 sig søndag på førstepladsen.

Parrert består af Michael Mørkøv og Oliver Wulff og de to åbnede søndagen på fjerdepladsen. Men i løbet af dagen fik de kørt så mange point ind, blandt andet i ’omgang på tid’, at de fik kørt sig op på 200 point. Det betød, at de fik en ekstra omgang forærende, idet reglerne siger, at for hver 100 point man scorer, belønnes man med en ekstra omgang.

Dermed kunne det danske par køre sig på løbets førsteplads.

Det betød samtidig, at det belgiske par nummer 16, Kenny De Ketele og Moreno de Pauw røg ned på andenpladsen skarpt forfulgt af det hollandske par nummer 1.

I alt fem par er på omgangshøjde og dermed er slutspurten helt åben inden de to sidste konkurrencedage.

Løbet slutter tirsdag.