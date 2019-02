Hjælp, jeg mangler tid

Debat Forberedelsestid, evalueringstid, dokumentationstid. Jeg har fået flere opgaver i børnehaven. Opgaver hvor jeg ikke kan være sammen med børnene.

Af Lis Poulsen, Pædagog i Valhalla i Skoven, Højlundshusene 36, Værløse.

Der er de seneste år kommet flere indsatsområder. Projekter er sat i gang i Ballerup, men uden den fornødne ekstratid.

Barnets første 1000 dage – BAL – Nye læreplaner – sprogscreening – pædagogisk tilsyn – IT og børneintra – brobygning, overgange og fællesprojekter – koordineringsmøder – uddannelsesdage og samtidig den daglige forberedelse og evaluering, tæt på børnene og forældrene.

Oppefra er der masser af fine tidsberegninger og tidsforklaringer og tryllestøv til lederne. Men fakta ’’på gulvet” er, at der er markant mindre tid til det enkelte barn i dag, end for bare to år siden.

Som pædagog føler jeg mig presset og frustreret. Forberedelsen sker ofte mellem børneaktiviteterne på stuen eller på legepladsen. Samtidig er der så nogle børn der må undvære en nærværende voksen.

Jeg er oftere alene med større grupper børnehavebørn.

Fagligheden forsvinder sammen med nærværet, omsorgen og glæden med børnene. Den dårlige samvittighed gemmes bag “Ja-hatten”. Men gnaver alligevel.

Der kommer flere børn. Børnetallet stiger, og vi må rykke sammen på stuerne. Være smidige og deles om pladsen.

I Ballerup er driften af daginstitutionerne blevet billigere i 2019. Hvorfor?

Forældrebetalingen for en børnehaveplads er faldet med 139 kroner pr måned og en vuggestueplads med 108 kroner. Kunne de penge ikke være brugt til bedre forhold for børnene. Flere “varme hænder”.

Kære politikere. For at kunne løfte opgaven har jeg brug for TID. Tid til forberedelse og mest af alt tid sammen med børnene. Med nærvær, trivsel, læring og glæde.