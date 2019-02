Viadukten der forsvandt

Debat Ballerup Kommune er ikke anderledes end andre kommuner, når økonomiforbedringer stilles i udsigt. ’Business as usual’ filosofien er allestedsnærværende.

Af Peter S. Jessen, Rugvænget 90, 1.th, Ballerup

Hjørnegrunden ved Linde Allé og Hold-an Vej var et lille stykke natur og forbindelsen til en viadukt under Hold-an Vej; et velfungerende stykke infrastruktur i et område som ellers ikke just tynges af gennemtænkte, æstetiske løsninger.

Byens cyklende og gående kunne, sikkert og praktisk, komme fra den ene side af Hold-an Vej til den anden.

Men i 2018 blev det lille anlæg smadret og viadukten fyldt op med jord. Anledningen var selvfølgelig kommunens salg af ’Dommergrunden’. Business as usual. Igen. Naturen taber. Igen. Der synes at være en form for provinsiel åndsforladthed over Ballerup. Profitjagten er i det lange løb ødelæggende for os mennesker og natur.

Jeg blev ellers så glad, da jeg her i avisen læste om vores lille bronzeføl (af billedhugger Gudrun Lauesen) foran Rugvængets skole, som kom til Ballerup allerede i 1969. Borgmester Jesper Würtzen bragte historien på banen i 2016, da han ved et tilfælde opdagede føllets tvilling på havnen i Middelfart. Føllet symboliserer frihed og glæde.

Bronzeskulpturen minder os om livets værdier, og dem bør vi ikke negligere. Så bliver det meningsløst. Kunsten kan ikke stå alene.

Byplanlægning bør også omfatte de æstetiske værdier som kunsten udtrykker. Det kan godt være at der ikke er penge i infrastruktur til fodgængere, løbere eller cyklister. Men der er tilgengæld masser af andre værdier, som i sidste ende giver mere kvalitet og livsglæde. Og sikrer man de bløde trafikanter god infrastruktur, sparer man p-pladser i bymidten.

Kan man tænke sig noget grimmere end masser af p-pladser? Men det er tilsyneladende manglen på p-pladser i bymidten, der bekymrer borgerne. Helt ærligt? Må jeg foreslå at bilen bliver stående hjemme. Tag cyklen. Og hvis motion er no-go, så køb en el-cykel. Og glem ikke ordentlige infrastrukturløsninger til de handicappede.