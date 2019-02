Ballerup skal være bivenlig kommune

Debat Vi kan se frem til blomsterenge, blomsterkorridorer og områder med græs, der skal have lov til at blomstre inden det klippes.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, næstformand i naturkvalitetsudvalget samt teknik- og miljøudvalget

På den måde igangsætter vi i Ballerup en indsats for naturen, der skal bidrage til, at øge kvaliteten af naturen. Indsatsen for naturen er vigtig for at bryde med Ballerups ærgerlige placering som nummer 49, når vi måler kommunernes naturkapital. Det kan vi gøre bedre.

For lidt over et år siden var Ali og jeg nemlig til møde om konstitueringen af kommunalbestyrelsen. Et af de ønsker vi havde med var, at der skulle nedsættes et naturkvalitetsudvalg. De øvrige partier var heldigvis med og naturkvalitetsudvalget blev nedsat og ikke nok med det, i Budget 2019 og frem er der afsat 200.000 kroner til at øge naturindholdet. Med andre ord er det en rigtig god start på kommunalbestyrelsesarbejdet for en naturelsker som mig og for Enhedslisten Ballerup.

Det første tiltag, naturkvalitetsudvalget er blevet enige om, er sendt videre til teknik- og miljøudvalget. Vi skal være en bivenlig kommune, med alt hvad det indebærer i forhold til, at forbedre naturkvaliteten i eksempelvis parker, langs stier og veje. Vi vil skabe natur, ved at ændre driften af kommunens arealer eksempelvis ved, at reducere antallet af gange græsset klippes, sådan at græsserne kan få lov til at blomstre og der kan komme et større naturindhold, og vi vil så en masse bivenlige blomsterfrø. Det vil skabe bedre vilkår for, at de vilde bier kan finde føde i form af nektar fra blomsterne og levesteder. Samtidig er der en hel del andre insekter, der også vil få bedre levevilkår, fordi de kan leve på de samme arealer og spise nektar fra de samme blomster, det er eksempelvis sommerfugle.

(forkortet af red.