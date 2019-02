Debat Mange tak for svar vedrørende parkeringsforbud ved Netto i Skovlunde.

Af Hanne Ladegaard, Kløvertoften 22, Skovlunde

Dels tak til Trine Baarstrøm fra Ballerup Kommune, som har svaret her i avisen, og dels tak til borgmester Jesper Würtzen, som har ringet til mig og givet sig tid til at snakke om problemerne.

Jeg kan forstå på begge, at der nu bliver justeret på parkeringsforbuddet, og at der er afsat penge til at lave en cykelsti til skolebørn på Lundebjerg i 2020. Det lyder godt, og jeg takker for den lydhørhed, som jeg er blevet mødt med.