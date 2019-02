Svar om demens

Debat Michael Krautwald Rasmussen skrev i et debatindlæg i sidste uge om, hvordan hans far er blevet mere nærværende af at have fået skyllet sine øre, og at mange ældre - ifølge en overlæge - bliver fejldiagnosticeret som demente på baggrund af dårlig hørelse.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Det lyder mærkeligt, synes jeg. Demens er nemlig en sygdom, og diagnosen stilles altid på baggrund af en omfattende udredning blandt andet ved scanning af hjernen. Jeg har dog ladet mig fortælle, at andre problemer for eksempel nedsat hørelse kan give demenslignende symptomer, som heldigvis aftager, når de bliver opdaget og behandlet. Det glæder mig, at Michaels far har haft gavn af at få skyllet ører.

Plejepersonalet på vores plejecentre skal – som en del af plejen – sørge for at være behjælpelige med at vedligeholde høreapparater og skifte batterier. Det er en opgave, jeg ved, de klarer fint. Hvis en beboer begynder at få problemer med at høre, er det ens egen læges opgave at se ind i ørene og foretage en øreskylning, hvis lægen vurderer, at det skal ske. Det må plejepersonalet ikke gøre. Derfor er det vigtigt, at personalet – og meget gerne i samarbejde med de pårørende – er opmærksomme på ændringer i beboernes hørelse, hvorefter der kan tages kontakt til lægen.

Heldigvis har de fleste plejecentre her i Ballerup nu plejehjemslæger, og hvis man har valgt denne læge som sin, så er det nemt og hurtigt at få hjælp. Man får selvfølgelig også hjælp af lægen, hvis man har en anden end plejehjemslægen.

Jeg kan af Michael Krautwald Rasmussens indlæg forstå, at der måske er gået lidt for længe, før hans fars problem med for meget ørevoks blev opdaget. Det kan vi kun beklage, men det har helt sikkert ikke været gjort bevidst.

Jeg har fået oplyst, at når man skal have nye høreapparater, så er praksis, at man lige op til dette får skyllet sine øre.

Så er man sikker på, at der ikke er nogle forhindringer i forhold til at få disse – og få dem til at virke optimalt.

Jeg er af den overbevisning, at vi i Ballerup Kommune har nogle gode og velfungerende plejecentre med dygtige medarbejdere og ledere, som gør alt det bedste for at drage omsorg for beboerne. (forkortet af red.)