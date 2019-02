Venstre vægter dialog

Debat I Venstre vægter vi dialog, men jeg må desværre konstatere, at det er noget, som Ballerup Kommune ikke er gode nok til. Især i dialogen mellem Ballerup Kommune og frivillige og foreninger går det til tider helt galt.

Af Jacob Wøhler Jørgensen (V), Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre

Dette kunne blandt andet ses ved, at socialdemokraterne i kultur- og fritidsudvalget ville sammenlægge brugerrådene i Ballerup Idrætspark og Tapeten uden at have et forudgående dialogmøde. Dette var i direkte modsætning til mit, Venstres og DF’s forslag om, at inden vi tager sådan en beslutning, skal brugerrådene inviteres ind til et dialogmøde, sådan at vi kan se hinanden i øjnene, og forstå hinandens bevæggrunde. Heldigvis har økonomiudvalget nu valgt at sende sagen tilbage til kultur- og fritidsudvalget.

Derudover kan jeg nævne, at der mangler dialog mellem kommunen og foreningerne i forhold til deling og ændring af lokaler, samt når vi laver andre ændringer, som påvirker foreningerne.

Dialog betyder ikke nødvendigvis, at foreningerne altid skal have ret, men af respekt for de frivillige skylder vi dem dialogen. Frivillige borgere, som er aktive i deres sport eller hobby og brænder for det, som de bruger deres fritid på, fortjener, at vi som kommune respekterer dette frivillige arbejde. (forkortet af red.