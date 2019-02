Sværd, sandaler og seje riddere indtager Ballerup

Dramatiske ridderkampe og middelalderstemning. Sådan kan man opleve det i Ballerup i juni måned, hvor Køberhavns Middelaldermarked rykker teltene ind. Foto: Foto: Anders Jung

Historisk Efter mere end ti år i Valby, rykker det populære Københavns Middelaldermarked til Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Det begyndte i 2007 som et lille lokalt arrangement med 800 gæster. Siden er det vokset år for år, og sidste år havde Københavns Middelaldermarked omkring 36.000 besøgende fra mange lande og er gået hen og blevet en populær tradition i Valbyparken, som folk i alle aldre valfarter til.

Men nu er det slut. For i 2019 rykker de populære marked nemlig pløkkerne til de omkring 400 telte op og flytter til Ballerup for i fremtiden at omdanne området omkring kræmmerpladsen til middelalder.

Årsagen er ganske enkelt, at der er bedre plads og at det er lettere for publikum at komme til det store grønne område i Ballerup.

Bedre plads og let adgang

»Vi har efterhånden ikke plads nok i Valbyparken. Der er bedre plads herude og en bedre infrastruktur. Det er ret besværligt at komme til Valbyparken, både når det drejer sig om biler eller offentlig transport. Folk kommer fra hele landet, så det betyder ikke så meget, om det er i København eller i Ballerup. Desuden har vi fået at vide, at det tager en børnehave fra Østerbro omkring halvanden time at komme til Valbyparken og derefter skal de gå rigtig langt for at komme ind på vores område. Det tager dem kun 40 minutter og en meget kortere gåtur i Ballerup. Det betyder, at vi kan give folk en meget bedre oplevelse. Så derfor har vi besluttet os for at placere middelaldermarkedet i Ballerup fremover,« siger Kim Svejgaard, som er primus motor i foreningen Københavns Middelaldermarked, som arrangerer det populære marked.

Han glæder sig til at omdanne det store område til et levende museum, hvor publikum fra den 7. til den 10. juni træder ind i middelalderen.

Autentisk oplevelse

»Vi har omkring 400 telte, ridderturneringer, shows af forskellig art og omkring 1200 aktører, som genskaber middelalderen så korrekt som muligt. Når man træder ind på pladsen, så skal man være i middelalderen og alt foregår som dengang,« siger Kim Svejgaard, som dog medgiver, at der har sneget sig enkelte moderne ting som kølefaciliteter og toiletter ind på pladsen.

Han fortæller, at rigtig mange er begyndt at interessere sig for vikinger og middelalder i kraft af film og serier som ’Ringenes Herre’, ’Game of Thrones’ og ’Vikings’, men at det også handler om at skabe en spændende oplevelse.

»Folk har jo set serierne, men vi går også ind i det med fuld kraft. Så folk synes, at de får en speciel og autentisk historisk oplevelse på middelaldermarkedet, og det vil naturligvis også genskabe her i Ballerup,« siger Kim Svejgaard.