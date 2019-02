Forældre raser over skoleskift (opdateret)

Sammenlægninger Forældre til kommende udskolingselever på Skovlunde Skole er meget utilfredse med tvungne klassesammenlægninger. Onsdag er der indkaldt til stormøde, hvor sagen skal drøftes.

Af Ulrich Wolf

Oprør: Da politikerne i Ballerup Kommune blev enige om skolestrukturen, blev man også enige om, at der skulle være to spor på Skovlunde Skole syd og nord. Svindende tilslutning har betydet, at en del elever i udskolingen er tvunget til at skifte matrikel i 7. klasse, så man fortsat kan opfylde den målsætning.

Ballerup Bladet skrev i sommer en artikel om forældrenes bekymringer angående de tvungne klassesammenlægninger, der opleves som skoleskift og som man for børnenes skyld vil have stoppet.

Siden er intet sket og forældrene mener, at de bliver ignoreret og holdt hen af politikerne. Nu breder oprørsstemningen sig i Skovlunde blandt forældrene og derfor er der indkaldt til stormøde onsdag aften på Skovlunde Skole Nord, hvor sagen skal diskuteres.

»Det udvikler sig helt vildt. Der bliver snakket om gule veste og der er næsten en oprørsstemning herude. Vi håber, at vi kan få nogle svar fra politikerne på mødet, for der skal ske noget,« siger Christel Wilms, mor til en udskolingselev på Skovlunde Skole Syd og én af de forældre, der udtalte sig til Ballerup Bladet om sagen for et års tid siden.

En skole, to matrikler

Samme toner lyder fra en anden forælder til en kommende 7. klasses elev.

»Der er nogle politikere, som skal i tale. De skal forklare, hvordan skoleforliget, som blandt indeholder en beslutning om, at der skal være to klasser på hver årgang på de to matrikler, som Skovlunde skole ligger på, hænger sammen. Denne beslutning har store konsekvenser for at kunne tage pædagogiske beslutninger. Politikerne må frem af deres skjul og forklare sig. Beslutningen medfører tvunget skoleskifte i min optik for nogle børn. Selvom Skovlunde Skole er én skole, så ligger den på to matrikler. At skulle gå på en anden matrikel er i min optik at skifte skole,« siger Camilla Reuther.

Fronterne er altså trukket skarpt op inden onsdagens møde, hvor de vrede og frustrerede forældre vil samles i festsalen for at give deres besyv med i sagen.

Opdateret: Mødet er arrangeret af forældrene og skolen og selvom politikerne er blevet inviteret, er de forhindret i at komme, på grund af et andet møde. Så mødet onsdag aften bliver altså uden mulighed for at diskutere sagen med politikerne i denne omgang.