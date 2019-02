Belgisk sejr i Ballerup

Det belgiske par nummer 16, Kenny De Ketele og Moreno De Pauw vandt tirsdag aften 6-dagesløbet foran det danske par nummer 7. Foto: Foto: Lars Rønbøg / Bilka 6 dagesløbet / Getty Images.

Cykling Det var lige ved og næsten, men det blev ikke til en sejr for par nummer 7 ved årets 6-dagesløb i Ballerup Super Arena.

Af Ulrich Wolf

På den afsluttede jagt over 60 minutter satte det belgiske par nummer 16, Kenny De Tekele og Moreno De Pauw, tingene på plads og overtog den føring som par nummer syv ellers havde fået.

Parrene lurede på hinanden men i slutspurten erobrede det belgiske par den omgang, der skulle vise sig at være afgørende og selvom par nummer 7, Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen, kæmpede for det, så var belgierne for stærke og løb dermed med sejren.

Dermed var det andet år i træk, at Kenny De Ketele vandt løbet. Sidste år vandt han sammen med Michael Mørkøv.

Det danske par nummer 7 blev nummer to mens det nydannede par nummer 1, Yoeri Havik og danske Matias Malmberg blev nummer tre.

Det blev endnu en festlig finale og et succesfuldt arrangement, der lover godt for næste års løb, der afholdes fra den 30. januar til den 4. februar 2020