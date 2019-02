Klarhed om Måløv Rens må vente lidt endnu

Morten Stryhn Hansen ved det nuværende rensningsanlæg i Måløv. Beboerne omkring vil gerne have et helt nyt anlæg, der skak erstatte det gamle, som både lugter og giver støjgener. Nu er der måske en løsning på trapperne. Foto: Arkivfoto.

Planer Igennem et år har beboerne omkring det nedslidte Måløv Rensningsanlæg ventet på, om der skal bygges et nyt anlæg. Nu er der lagt op til en snarlig beslutning.

Af Ulrich Wolf

For et år siden var beboerne omkring Måløv Rensningsanlæg på barrikaderne i forbindelse med planer om renovering af det gamle anlæg. De ville have indflydelse på beslutningen om, hvorvidt anlægget skal renoveres og udbygges på den nuværende placering eller der skal bygges et helt nyt på åben mark.

Mange af beboerne oplever gener med både lugt, larm og tung trafik til og fra anlægget, hvilket blandt andet skaber farlige situationer, når områdets børn skal til og fra skole.

Siden vi sidst skrev om sagen har beboerne kæmpet for at få Novafos til at ændre deres første indstilling til de fire ejerkommuner.

Ny indstilling

I sommer blev den oprindelige indstilling udskudt og Novafos er nu i gang med en ny strukturanalyse om det fremtidige anlæg. Og måske er en ny indstilling på trapperne.

»Vi fik et gennembrud i juni måned 2018, hvor det blev indstillet, at man ville genoverveje sagen. Der skulle udarbejdes en ny strukturanalyse, fordi den indstilling, der havde været hidtil, var for ufuldstændig. Vi glæder os meget over, at man nu vil undersøge de nye fremtidsscenarier, da vi tror på, at den rigtige løsning er udflytning og etablering af et nyt anlæg i ’åbent land’. Det virker vanvittigt at investere flere hundrede millioner kroner i Måløv Rens med den nuværende placering, da det vil fastholde Måløv i en helt uacceptabel situation med lugt-, trafik- og støjgener i yderligere 50 år eller mere,« siger Morten Stryhn Hansen, som er én af beboerne i området – og en af de drivende kræfter for at få et nyt anlæg ude på marken.

Lige nu er der to fremtidsscenarier i spil, som de fire borgmestre tygger på.

Det første går ud på at renovere og udbygge det nuværende af Måløv Rensningsanlæg.

Det andet scenarie er etablering af et helt nyt anlæg, og det er netop dette sidste scenarie, som beboerne med Morten Stryhn Hansen i front er fortaler for.

»Under alle omstændigheder ønsker vi et nyt anlæg på bar mark. Vi oplever så mange gener, og det er så dyrt at vedligeholde det gamle anlæg, at det ikke giver mening. Vi er nu i dialog med bestyrelsesformanden og vi håber, at der snart kommer en løsning,« siger Morten Stryhn Hansen.

Løsning på vej

Formanden for Måløv Rensningsanlæg hedder Hella Hardø Tiedemann (A) og hun håber også på en snarlig afklaring.

»Det er en beslutning, der skal tages i borgmesterkredsen, og de kigger nu på de scenarier, der er. Jeg har tidligere hældt til beslutningen om at renovere og udbygge under jorden, men nu er jeg er nok mest tilbøjelig til, at vi skal bygge et nyt anlæg på bar mark. Men med hensyn til prisen, så koster det penge at vedligeholde det gamle anlæg og der bruger vi de penge, som det koster at drive og vedligeholde det. Men jeg håber på en beslutning i første del af i år,« siger Hella Hardø Tiedemann.