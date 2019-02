Endnu et budgetskred i børnehuset

Skovlundes nye, store børnehus Himmel & Hav er endt med at blive noget dyrere end planlagt. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

Byggeri Byggeriet af det nye børnehus ’Himmel og Hav’ i Skovlunde har endnu engang kostet kommunen ekstra penge.

Af Ulrich Wolf

Selvom det er mere end et år siden, at børnehuset ’Himmel og Hav’ i Skovlunde blev indviet, så koster det stadig ekstra penge.

Siden indvielsen har der været adskillige problemer, som har kostet ekstrabevillinger og endnu engang måtte kommunalbestyrelsen mandag aften finde en ekstra pose penge frem til en række småfejl, som ikke er efter forskrifterne.

Denne gang måtte der tages 800.000 kroner, så man kan få styr på de forhåbentlig sidste ting, så børnehuset kan stå helt efter planen.

Der skal blandt andet laves en række efterjusteringer på udearealerne. Der er etableret nogle bakker, der er for stejle til, at de kan bruges og desuden har den varme sommer gjort, at det er svært at få udearealet i vækst.

Da børnehuset blev taget i brug, blev den nye elevator i huset afvist af Arbejdstilsynet fordi døren i teknikbygningen var for lav. Derfor er der nu etableret en alternativ flugtvej fra taget med stiger gennem et tagvindue. Sagen forventes afgjort i februar måned.

Der er desuden etableret en rutsjebane, der ikke lever op til standarden og som derfor ikke kunne godkendes af legepladsinspektøren ligesom der var bestilt vinduer, som ikke passede til projektet og som derfor danner revner omkring vinduerne.

En del udfordringer

Alle disse fejl skal udbedres af entreprenøren, og der er allerede indgået forlig i en række andre sager efterfølgende, men udgiften til i forbindelse med de sidste manglende elementer koster altså 800.000 kroner, som må tages fra kommunens legepladspulje.

Budgetoverskridelsen ærgrer borgmester Jesper Würtzen (A).

»Nu må vi igen give en ekstrabevilling til det projekt, der har haft en del udfordringer. Det er forhåbentlig sidste gang, at vi giver penge til det projekt. Desværre kan vi ikke bare tage penge af kassen på grund af anlægsloftet, så vi må tage det fra en af vores andre puljer,« sagde borgmesteren under behandlingen af sagen.

Men pengene blev bevilget og dermed håber alle, at børnehuset ’Himmel og Hav’ snart kan lægge alle sagerne bag sig og blive endeligt færdig.

Den samlede udgift til byggeriet løber inklusive ekstrabevillinger op i 78 millioner kroner.