Glad for BFO-løsning

Debat Det er glædeligt, at det store flertal i kommunalbestyrelsen har lyttet til indsigelserne mod ændring af ledelsesstrukturen i BFO i Ballerup Kommune.

Af Ulrik Falk-Sørensen (F), Medlem af kommunalbestyrelsen

Der var ellers lagt op til nogle ændringer, der ville flytte ledelsen endnu længere væk fra medarbejderne, børnene og forældrene. Men alle høringssvar sagde nej tak til ændringerne og i kommunalbestyrelsen havde SF og Enhedslisten også vendt sig mod forslaget. Socialdemokratiet og de fire borgerlige partier skal have ros for, at de lyttede til høringssvarene og også ændrede forslaget, så alle nu er enige om strukturen.

Fra især pædagogerne var der rejst kritik af den nuværende i forhold til manglende stillingsbeskrivelser for lederne.

Det blev der også rettet op på, ved den endelige beslutning.

Alt i alt en eksemplarisk demokratisk proces, der endte med tilslutning fra alle.