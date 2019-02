Plads til fodgængere

Debat Trafik: En læserbrevs-skribent skrev i uge 6 en beklagelse over, at vejunderføringen for cyklister og gående under Hold-an Vej er blevet sløjfet. Jeg har fuld forståelse for skribentens synspunkter. Men mon ikke kommunen, efter færdiggørelsen af dommergrundsbyggeriet, agter at etablere såvel fodgængerovergange som cykelstier i såvel højre- som venstre side af Linde Alle over Hold-an […]

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup