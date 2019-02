Politi uge 6

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Ellekildevej i Skovlunde sket mandag den 4. februar mellem klokken 08 og klokken 15. Et vindue var brudt op og diverse værktøj, smykker samt en tablet var stjålet.

19-årig sigtet for narkokørsel

En politipatrulje standsede tirsdag den 5. februar klokken 22.15 en 19-årig mandlig bilist på Ahornsvej i Ballerup.

Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Kompressor stjålet

En kompressor af mærket Stenhøj er mellem onsdag klokken 22 og torsdag klokken 06 blevet stjålet fra en indkørsel på Jonstrupvang. Kompressoren kan indeholde 200 liter luft og vejer omkring 150 kilo, oplyser Nordsjællands Politi.

Spirituskørsel ved idrætsbyen

Onsdag den 6. februar klokken 00.35 standsede en politipatrulje en 37-årig mandlig bilist ved Ballerup Idrætsby. Manden blev skønnet påvirket af alkohol, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender.

Tyveri fra varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Ford Transit Custom varebil sket mellem tirsdag den 5. februar klokken 13 og onsdag den 6. februar klokken 07 på Langekærvej i Ballerup. Der var hul i sidedøren, hvor der var skaffet adgang til wiren, så døren kunne åbnes, og en skruemaskine samt slagboremaskine var stjålet.

Indbrud i lejlighed

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Hedeparken i Ballerup sket lørdag den 9. februar mellem klokken 14.00 og 21.05. Tyven er fermentlig kommet ind ved at bryde et vindue op med en skruetrækker, og har efterfølgende stjålet diverse smykker.

Tyveri fra værktøjstrailer

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en værktøjstrailer sket mellem mandag den 7. januar klokken 06.00 og fredag den 8. februar klokken 10.15 på Præstevænget i Ballerup. Låsen var opbrudt og diverse el-værktøj og lufttryksværktøj var stjålet.

53-årig sigtet for spirituskørsel

En politipatrulje standsede lørdag den 9. februar klokken 02.43 en 53-årig mandlig bilist på Mileparken, idet han slingrede på vejen. Patruljen skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han erkender, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Oplysninger til nævnte sager kan gives til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 43 86 144 8/114.