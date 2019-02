Forældremøde endte i status quo

Forældrene var mødt op i salen på Skovlunde Skole Nord til orienteringsaften om de kommende klassesammenlægninger. Enden på det hele blev, at de omstridte sammenlægninger fortsætter. Foto: Flemming Schiller

skole Forældremøde om klassesammenlægninger på Skovlunde Skole endte i en ledelsesbeslutning om, at sammenlægningerne fortsætter. Forældrene er stadig delte i sagen og modstandere forlader skolebestyrelsen.

Af Ulrich Wolf

Der var lagt op til et intenst møde mellem forældre og skoleledelse onsdag aften på Skovlunde Skole Nord (Lundebjerg), da sagen om klassesammenlægningerne i udskolingen skulle drøftes.

Forinden var der gået en debat mellem forældrene om, hvorvidt klassesammelægningene er en god eller dårlig ide og spørgsmålet har delt forældregruppen og især skolebestyrelsen. Hidtil har der været et flertal for sammenlægninger og aftenens møde mellem forældre og ledelse ændrede ikke på den sag.

Tidligere har ledelsen faktisk foreslået, at man ville søge en dispensation for sammenlægninger, men det blev dengang nedstemt i skolebestyrelsen og derfor var mandatet til ledelsen klart. Praksis fortsætter som hidtil. Det var også det budskab, som distriktsskoleleder Per Udesen gav til de fremmødte forældre onsdag aften.

Fortsætter ad samme vej

»Jeg har truffet den beslutning, at vi sammenlægger klasser på tværs af matrikler som hidtil. I sidste ende er jeg ansvarlig for alle børns trivsel og læring og desuden mener vi i ledelsen, at det rent faktisk er godt for en del elever at komme ind i nye relationer og konstellationer. Ledelsen har tidligere foreslået, at vi skulle søge en dispensation for sammenlægningerne. Det var et sats, og det afviste et flertal i bestyrelsen og nu fortsætter vi ad den vej. Det er klart, at ikke alle forældre eller medlemmer af skolebestyrelsen er enig i det eller synes, at det er en god ide, men der var efter min opfattelse bred anerkendelse af, at skolen har gjort et stort stykke arbejde i denne sag og at det bliver accepteret,« siger Per Udesen.

Han fortæller desuden, at der også er nogle økonomiske argumenter for, at man bibeholder nuværende praksis.

»I det nye budget har vi fået færre midler, fordi der skal gøres en større indsats på specialområdet. Så der er ikke råd til at vi eventuelt skulle have en ekstra klasse. Der er kun den samme pose penge og så skal vi finde løsningerne indenfor den ramme,« siger Per Udesen, som ikke ved, om sagen har kostet elever eller ej.

»Jeg kan se på befolkningsprognoserne, at der kommer flere borgere i fremtiden og det er en generel tendens, at flere flytter fra byen og hertil. Men de konkrete årsager til at nogen skifter skole har vi ikke målt på indtil nu. Men det vil vi gøre fremadrettet, så vi kan se, hvorfor børnene bliver meldt ind i vores skole og ud, for vi er naturligvis interesserede i at fastholde de elever, der går her,« siger Per Udesen.

Går i protest

Blandt forældrene er der delte meninger om situationen. En af de skarpe kritikere af sammenlægningerne er Christel Wilms, som naturligvis ikke er glad efter onsdagens møde.

»Vi føler ikke, at vi er blevet lyttet til af ledelsen. Det positive indtryk af mødet deles ikke af alle. Jeg har kæmpet længe for elevernes tryghed og ikke bare for forandring og jeg mener stadig, at der sker noget, der minder om et skoleskift, når man på denne måde vil flytte eleverne til andre klasser og en anden skole. Jeg har råbt op om det her i fire år, men flertallet i bestyrelsen og ledelsen vil ikke lytte, så nu giver jeg op. På baggrund af denne beslutning har jeg og en anden valgt at træde ud af skolebestyrelsen, for jeg kan ikke stå inde for den retning, som skolen tager. Nu er der så et massivt flertal i skolebestyrelsen, der følger ledelsen og ikke vil spørge forældrene om, hvad der skal ske. Det synes jeg er et demokratisk problem, men det må være sådan,« siger Christel Wilms, som hele vejen igennem har været en arg kritiker af klassesammenlægningerne. Hun har sat gang i en underskriftindsamling mod klassesammenlægninger og den har nu omkring 200 signaturer.

»Det kan godt være, at flertallet i skolebestyrelsen mener, at modstanden ikke har opbakning blandt forældrene, men de 200 underskrifter viser da, at vi ikke er alene. Det er endda kun forældrene i 6. klasserne, der har fået tilsendt linket til indsamlingen direkte på intra,« siger Christel Wilms, som har oplevet truende beskeder og ytringer i kølvandet på sagen.

»Nu har jeg så forladt skolebestyrelsen og jeg ved ikke om vi nu vælger en privatskole, men det er da med i vores overvejelser,« siger hun.

Positiv effekt

Som nævnt deler sagen forældrene, og derfor er der naturligvis forældre, som er tilfredse med beslutningen. Blandt andre Karin Juul Jensen, mor til en pige på Skovlunde Skole afdeling Syd, som skriver på Ballerup Bladets hjemmeside:

»Nogle raser, nogle er bekymrede, og nogle har ikke taget stilling endnu. Andre ser klassesammenlægningerne som en mulighed for deres børn, noget der vil udvikle og styrke dem i deres videre liv. Børnene bliver flyttet sammen med klassekammerater og har lov til at ønske, hvem de gerne vil i klasse med. Børnene kender allerede hinanden på tværs af klasser – udover nuværende klassekammerater vil de også kunne genkende de fleste andre børn i den nye klasse. Børnene går på samme klub som før – bliver de skilt fra en god kammerat vil der være mulighed for at mødes i klub efter skoletid.«

Hun skriver endvidere:

»Klassesammenlægning ved overgangen til 7. klasse er ikke noget nyt på Skovlunde Skole. Der har været dannet nye klasser de sidste par år ved overgangen til 7. klasse… Det er svært at tro at skolen skulle fortsætte denne praksis, hvis de ikke har kunne se en positiv effekt, de foregående år.«

Under alle omstændigheder ser det ud til, at uroen omkring klassesammenlægningerne på Skovlunde Skole nu er faldet til ro. Praksissen fortsætter og dialogen mellem skolens ledelse og forældrene vil nu gå i gang om fremtidens klasse- og skolepolitik.