Solceller på rådhuset bliver droppet

Efter planen skulle der have været solceller på taget af Ballerup Rådhus. Men loven gør, at det bliver langt dyrere at etablere dem end den besparelse, man havde regnet med. Så nu bliver planerne ikke til noget. Foto: Arkivfoto.

Klima De planlagte energibesparende solceller på taget af Ballerup Rådhus bliver ikke til noget. Besparelsen forsvandt i administrationsudgifter og elpriser.

Af Ulrich Wolf

I forbindelse med budget 2018 besluttede budgetpartnerne, at man ville hoppe med på den grønne bølge og spare klimaet for en masse CO2 ved at etablere solceller på en række kommunale bygninger, blandt andet på taget af Ballerup Rådhus.

Siden har kommunen forsøgt at finde en holdbar løsning for at etablere solcellerne, men nu må man erkende, at det ikke lader sig gøre. Det bliver ganske enkelt for dyrt at etablere.

Det viser sig nemlig, at betingelserne for at få solceller op, er så dårlige, at de penge, man kunne spare i udgifter til strøm, bliver spist op og mere til, ved at få solcellerne op.

Selvstændigt selskab

Det er nemlig besluttet i Folketinget, at kommunale solcelleanlæg er omfattet af elforsyningsloven og derfor er at betragte som kraftvarmeværk. Det betyder helt konkret, at der for hvert etableret solcelleanlæg skal oprettes et selvstændigt selskab. Det betyder øgede udgifter til regnskab, momsafregning og revisionsudgifter til at drive selskabet. Desuden skal strømmen sælges til spotprisen på den nordiske elbørs, mens Ballerup Kommune skal købe strømmen til markedspris, hvilket er en langt højere pris.

Det betyder, at den besparelse på omkring 65.000 kroner årligt, man kunne have i eludgifter forlængst er overmatchet af udgifterne til at etablere solceller. Derfor besluttede en noget ærgerlig kommunalbestyrelse at droppe planerne. Det betyder nemlig også, at man ikke kan spare klimaet for en udledning af CO2 på omkring 44 tons årligt.

»Det var meningen, at vi skulle spare penge ved at sætte solcellerne op. Nu kom det til at koste os penge i stedet og det hænger ikke sammen. Det er også rigtig ærgerligt, at vi dermed ikke kan få den CO2-besparelse, som vi havde håbet. Vi må så se, om vi kan finde andre måder at gøre det på,« sagde borgmester Jesper Würtzen (A).

Helt vanvittigt

En, som var helt grøn af ærgrelse, var Stine Rahbek Pedersen (Ø). Hun var enig i, at man af økonomiske årsager må droppe projektet, men var ellers helt chokeret.

»Jeg er desværre enig i, at vi må droppe det. Men det er helt grotesk og vanvittigt, at man laver benspænd for at reducere CO2-udledningen på den her måde. Der er i den grad nogen på begge politiske fløje, der skal tilbage til deres bagland for at få ændret på det her og brokke sig over den lov,« sagde Stine Rahbek Pedersen.

Indtil Ballerup Kommune måske finder en anden løsning, kommer der i hvert fald ikke nogen solceller på taget af rådhuset, til glæde for pengepungen, men ikke klimaet