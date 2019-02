Ellebo river ned og laver tagboliger

Ellebos store renovering kuldsejlede, da der blev opdaget graverende fejl i konstruktionen. Snart skal to af de fire blokke rives ned. Foto: Arkivfoto.

Boligsag Politikerne har netop nikket til, at to boligblokke i Ellebo skal rives ned. Samtidig skal der opføres 12 nye tagboliger i en af de tilbageværende blokke.

Af Ulrich Wolf

En af de mest spektakulære boligsager i lang tid i Ballerup er ved at finde en afslutning. De er sagen om de fire boligblokke i Ellebo på Baltorpvej, der først skulle renoveres og have den helt store makeover, hvorefter det viste sig, at der var fejl i konstruktionerne. Det betød, at renoveringen blev indstillet på de tre boligblokke og siden, at de to af blokkene endda skulle rives ned.

Nu har Ballerup Ejendomsselskab indstillet til kommunalbestyrelsen, at de to blokke skal rives ned, mens der skal bygges nye tagboliger ovenpå den ene blok, den såkaldte blok 3, der er blevet renoveret.

Kun 12 boliger

Det var oprindelig planen, at der skulle bygges 52 nye boliger, dels på tagene af de fire blokke og dels som en ekstra opgang på blokken ud mod Baltorpvej. Men efter renoveringssagen er projektet nu indskrænket til 12 tagboliger på blok 3, som nu er blevet godkendt.

Der bliver tale om seks to-værelses boliger på 67,5 kvadratmeter og seks tre-værelses boliger på 102 kvadratmeter, i alt 1020 kvadratmeter. De bliver opført med det samme facadeudtryk og som et bæredygtigt byggeri.

Den månedlige husleje forventes at blive på knap 6300 kroner for to-værelses boligerne og godt 9500 kroner for tre-værelses. De forventes at være klar til indflytning i maj 2019.

Flere almene boliger

Samtidig er der altså blevet givet grønt lys til at rive blok 1 og 2 ned i Ellebo, i alt 124 boliger, og det vil efterlade et tomt hul på grunden, når blokkene er væk. Det åbner for, at der kan bygges flere almene boliger på grunden bagefter.

Det mener i hvert fald Ulrik Falk-Sørensen (F), som under debatten i kommunalbestyrelsessalen slog til lyd for, at netop det skulle ske.

»Grunden er ejet af et alment boligselskab så derfor er det oplagt, at der skal bygges almene boliger på grunden igen. Det regner vi med, at være den måde, det skal gøres på,« sagde Ulrik Falk-Sørensen.

Nedrivningen skal efter planen begynde i maj måned og der skal inden foreligge en godkendelse fra Transport, Bygnings- og Boligministeriet og en nedrivningstilladelse fra Ballerup Kommune.