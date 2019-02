Forskellighed på skoleskemaet

Elever fra flere forskellige lande i samlet flok på Hedegårdsskolen. Her viser de deres projekter frem, som handler om deres helt/forbillede. Foto: Flemming Schiller

skole På Hedegårdsskolen var der i sidste uge fokus på diversitet og forskellighed. Det betød, at 16 elever fra flere forskellige europæiske lande var på besøg.

Af Ulrich Wolf

Hedegårdsskolen er en skole med mange kulturer, der mødes i det daglige. Der går 52 forskellige nationaliteter på skolen og derfor har man i den grad forskellige kulturer inde på livet i dagligdagen og ved, hvordan man tackler det møde.

Derfor er skolens 8. og 9. klasser involveret i det store EU-projekt Erasmus, der i år sætter fokus på diversitet i skoler og i undervisningen.

En gruppe elever har skoleåret igennem arbejdet med projektet og i den forgangne uge var tiden kommet til, at 16 elever fra Tyskland, Spanien, Holland og Italien var på en uges genbesøg hos eleverne. Det betød tid til at udveksle erfaringer og minder, men også til at sætte fokus på nye områder.

Spændende møde

Onsdag morgen var der samling i salen, hvor gruppen arbejdede med temaet ’min helt/forbillede’. Her skulle eleverne sætte ord og billede på, hvem der er deres forbillede eller helt og hvorfor. Her skulle eleverne blandt andet finde billeder af deres helte og forholde sig til dem og deres handlinger.

Senere fik gruppen blandt andet besøg af bydelsmødrene, der fortalte om deres arbejde med integration af mange forskellige kulturer og hvordan det kan lykkes, trods udfordringer og forskelligheder.

»Eleverne har gæster i en uge, hvor de bor privat og er sammen med de udenlandske elever. Det er en spændende og givtig tid, der sætter godt fokus på netop den diversitet, der er i Europa men også hvordan man håndterer forskellighederne i dagligdagen. Vi kommer helt ned på lokalt plan og finder ud af, hvordan man på de enkelte skoler håndtere forskellighederne i dagligdagen,« siger Peter Wichman, lærer på Hedegårdsskolen og en af drivkræfterne bag skolens engagement i Erasmus-projektet.

Hverdagens helte

Det summer livligt i salen og eleverne sidder sammen ved runde borde og diskuterer, griner og arbejder. De finder tydeligvis opgaven om deres helte spændende og samtidig er de alle blevet rystet sammen ved at have været sammen næsten i døgndrift i flere dage.

Men trods arbejdet og koncentrationen ved bordene får vi lige hevet nogle af eleverne til side et øjeblik for at høre om deres hverdagshelte.

En af dem er Sarah Robel Barry. Hendes far er oprindelig fra Irland og er hendes projekthelt.

»Min far kom til Danmark fra Irland og arbejdede hårdt. Han lærte sproget på meget kort tid og selvom han havde rigtig travlt, så havde han altid tid til os børn og var der for os. Derfor er han min helt,« siger hun. Hun var tidligere på besøg i Spanien.

Også Mathilde Juul Thorsen, som tidligere var på besøg i Portugal, har et familiemedlem som sin helt.

»Min stedmormor var fra Sydafrika og gjorde også en stor indsats for at finde fodfæste i Danmark. Hun er min helt, fordi hun beviste, at det kunne lade sig gøre, selvom hun kom fra en helt anden kultur,« fortæller hun.

For Nicolai Therkildsen er hverdagens helt ikke et familiemedlem, men noget måske mere forventeligt, nemlig en kendt.

»Min helt er facebook-vloggeren Nas, som beskæftiger sig meget med netop diversitet og forskellighed og fortæller, at man kan mødes på tværs af kulturer,« siger Nicolai, som modsat de andre ikke har været af sted på tur endnu, men skal til Holland til maj og glæder sig til at møde en ny kultur på sin rejse.

Håber på mere

Eleverne går tilbage til deres borde og gør sig klar til et foredrag med bydelsmødrene, som skal fortælle om deres arbejde. Men inden er der lige en lille pause, som skal benyttes til hygge, snak og mere kulturmøde i skolen.

Erasmus-projektet om diversitet slutter til sommer, men de involverede parter på Hedegårdsskolen håber, at man igen en anden gang kan være med i et nyt EU-projekt, der uanset emnet, atter kan være med til at skabe møder mellem elever fra forskellige dele af Europa.

Fotos: Flemming Schiller