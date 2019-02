Sejr i lokalopgør

Wolfpack slog naboerne fra Værløse Blue Hawks 87-74 i Ballerup Super Arena. Foto: Foto: FNSportsfoto

Basketball Onsdag aften i Ballerup Super Arena skulle BMS Herlev Wolfpack møde naboerne fra Værløse Blue Hawks. En sejr til begge hold ville give en markant position i førstepladsen om Pro B, hvoraf der resterer få interne kampe. Vinterferie er intet problem for basketglade Ballerup, 854 tilskuere var mødt frem og var i festligt humør.

Starten af kampen var i Wolfpack favør og de kom hurtigt foran 8-2 med dominans af Deionte Simmons under kurven. Værløse Blue Hawks kom stærkt igen af hårdtarbejdende Victor Hjorth, og selv om Wolfpack svarede igen endte det med en periodeføring til Blue Hawks på 16-18.

Anden periodes start var præget af skiftende føringer, fra Wolfpack var Aleksandar Nedic og Jesper Sandager dygtige til at søge kurven, mens Nikolaj Bank fra Værløse Blue Hawk gjorde det godt udefra. Wolfpack nåede at slå et hul på 11 point, men mistede fokus mod halvlegen og endte på en snæver føring på 42-39

I tredje periode tog Wolfpack virkelig fat, specielt i forsvaret hvor en stor holdindsats gjorde, at Værløse blev holdt på 13 point. Specielt Mathias Seilund havde rigtig mange gode aktioner og hustleplays, samt anfører Andreas Meilby med storspil på rebounden og trepointsscoring mod pausen (13-20) 62-52.

Starten på den sidste periode var meget lig den forrige med flot Wolfpack-dominans. Men efter tre minutter fik Værløse fat i spillet og vandt de efterfølgende fem minutter med 6-14 efter rigtig flot spil af Mathias Bak, og pludselig var Wolfpack kun foran med tre point. Derfra tog Austin Waddoups lederskab og med steals og hustlespil tog Wolfpack sejren med 84-74.

Wolfpack er nu alene på førstepladsen i Pro B, på Lørdag gæster de Stevnsgade Copenhagen i Nørrebro Hallen klokken 16.