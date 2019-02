Fodbold på gå-ben

Motion Måløv Boldklub tilbyder ny en ny motionsform for mænd 50+, som gerne vil træne, men ikke kan spille fodbold med alt, hvad det indebærer af tacklinger og hård fysisk kontakt.

Af redaktionen

Gå-fodbold adskiller sig fra det normale fodboldspil ved, at det hverken er tilladt at løbe eller tackle, så mængden af fysisk kontakt er minimal!

Spillet har omvendt en stor grad af bevægelighed og boldspil, og henvender sig dermed til folk med småskavanker, livsstilssygdomme eller begrænset kondition.

Hvis man harlyst til at prøve den nye motionsform, så kan man komme til et uforpligtende informationsmøde i Måløv Boldklub lørdag den 23. marts klokken 10 i Måløv Boldklub, Måløv Hovedgade 48.

Til mødet vil der være information om gå-fodbold, hvorefter man går ud på kunstgræsbanen og afprøver spillet. Efter træningen vil Måløv Boldklub være vært for en øl/vand i klubhuset.

Man kan komme i det tøj, man har lyst til – fodboldstøvler er tilladt, men ikke et krav og man behøver ikke at have spillet fodbold for at være med.

Fra den 30. marts trænes der hver lørdag klokken 10.15