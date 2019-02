Usikkerhed skaber uro

Debat Ballerup Kommune har lagt to skoler sammen i Skovlunde. Det skaber økonomiske udfordringer for Skoleledelsen på skolen, som nu for fjerde år i træk sammen med et flertal i skolebestyrelsen har valgt tvungen skoleskift på to matrikler for elever der skal i 7. klasse.

Af Thomas Krogh, Dyrehegnet 37, Skovlunde