Badet er ikke for os

Debat Vi har en rigtig fin svømmehal – Ballerup Badet (East Kilbride Badet, red). Der er desværre det store problem, at man hele tiden har indskrænket åbningstiden for os borgere, der ønsker at motionssvømme uden at være medlem af Triton.

Af Erik Andreasen, Brobyvej 24, Skovlunde