Vi føler os ikke hørt

Debat Vores børn er ofre i en tid, hvor der sker store besparelser, da Skovlunde Skole har valgt at lave klassesammenlægninger uden indflydelse fra forældrene. I denne forbindelse er jeg, som forældre til et barn på Skovlunde Skole, og mange andre forældre blevet mødt af døve ører, hvilket er helt forkert og grotesk.

Af Bjørg Brønsro, Lundebjerg 70, 1a., Skovlunde

Der blev afholdt forældremøde onsdag den 6. februar, hvor vi blev mødt af en passiv skoleledelse og aggressiv ordstyrer, som afbrød konstant. Dette gjorde det svært at få et ord indført, hvilket gjorde os vrede, og mødet har derfor både sået stress og håbløshed blandt os forældre.

Der har været flere sager i de seneste tre år med sammenlægninger, hvor børns mistrivsel har udspillet sig markant, og der er ikke noget at sige til, at det gode sociale miljø kan være svært at nå i de nye 7. klasser, fordi det kan være særdeles krævende at skulle danne nye venskaber, nye lærerrelationer og ny klassekultur. Dette har ført til elever som skifter skole og dårlige sammenhænge i nogle af klasserne, hvor børnene bare vælger at være passive, og forældrene ikke ved, hvad de skal stille op. Dette skal der laves om på.

Dette betyder med andre ord, at hvis vi ikke gør noget nu, kan både stressen og angsten omkring det at gå i skole blive øget, hvilket kan resultere i psykiske lidelser og koncentrationsbesvær i undervisningen.

Når det så er sagt, ved jeg godt, at vi skal vise tillid til skolesystemet, men det er utroligt svært, når vi ikke bliver inddraget i beslutningerne. Måske burde man i stedet genoverveje at bibeholde de fem gode klasser på skolen, mens den sidste umiddelbare dysfunktionelle 6. klasse kan spredes ud i de andre klasser?

Dermed bevarer vi det stærke rodfæste i gode klasser, en kammeratlig ånd og mærkbar individuel- og samtrivsel for børnene, hvilket er iværksat igennem mange års samarbejde i klasserne. Dette vil vi gerne værne om, og dette bør Skovlunde Skole lytte til.