Giv tiden tilbage til børnene

Debat Kommentar til læserbrev fra pædagog Lis Poulsen, bragt i Ballerup Bladet 5. februar 2019:

Af Lauge Kellermann og Sofie Lange, Pilehøjvej 57, Ballerup

Som forældre til to børn i henholdsvis vuggestue og børnehave ser vi alt for ofte pædagoger, der er alene med store børnegrupper. Dygtige pædagoger med de bedste intentioner og et reelt ønske om at give børnene de tryggeste rammer i forældrenes fravær, som dog møder en virkelighed i institutionen, hvor der kun er tid til at dække de basale behov her og nu.

De små har ingen stemme eller ord for hvordan de bliver mødt i deres hverdag og kan heller ikke reflektere over deres situation. Men det kan vi som forældre. Med den nuværende normering i børnehaver og vuggestuer er buen er så hårdt spændt for, at en enkelt sygemelding blandt personalet presser pædagogerne, så de ikke har tid til deres kerneopgaver: At give børnene tryghed og opmærksomhed. Eller at der mangler hænder til at klæde de mindste børn på, så kun børn der selv kan komme i tøjet kommer udendørs.

Vi ønsker at frigøre pædagoger for alle opgaver, der ikke direkte kommer børnene til gavn. Hvad nytter en sprogscreening, hvis der ikke er en fagligt kompetent voksen med tid til at tale med børnene? Og hvad skal førskolebørn med læreplaner? I den alder vil vi vove at påstå, at den største læring foregår i samspillet med voksne.

Læreplanerne bliver næppe læst og implementeret af de treårige, mens pædagogerne sidder på kontoret.

Giv pædagogerne tiden tilbage til børnene, og giv børnene tiden med de voksne. Sikke en glæde det ville være at aflevere børnene til voksne i trivsel. Til næste budgetår ønskes ikke besparelser, men prioriteringer, der tilgodeser børnenes behov for nærværende voksne. Vi betaler med glæde vores del.