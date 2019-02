Skovlunde-byggeri er gået i stå igen

Selvom byggeriet af boliger på Skovlunde Torv er skredet fremad igennem 2018, så er der ikke tale om en indflytningsklar ejendom. Nu er byggeriet tilsyneladende gået i stå, og det kan skyldes en konkurs hos entreprenøren. Foto: privatfoto

Mystik Byggeriet af 28 lejligheder på Skovlunde Torv er skredet fremad i løbet af 2018. Men nu er det tilsyneladende gået i stå igen.

Af Ulrich Wolf

Da det gamle posthus på Skovlunde Torv for omkring tre år siden blev jævnet med jorden, var der lagt op til, at der skulle bygges boliger på grunden. Men skiftende investorer er ikke lykkedes med projektet.

I begyndelsen af 2018 kom Orange 4 fra Aalborg på banen og købte grunden og projektet. Der skulle bygges 28 boliger og byggeriet kom fint fra start.

Efter planen skulle indflytningen ske i slutningen af 2018 eller i begyndelsen af 2019.

Men det kom ikke til at holde, kan vi nu konstatere. For byggeriet lader til at være gået helt i stå og byggegrunden virker forladt.

Mulig konkurs

Hos Ballerup Kommune kender man ikke umiddelbart noget til, hvordan det går med byggeriet og de involverede byplanlæggere er på vinterferie. Men centerchef Steen Pedersen fra center for by, erhverv og miljø mener, at der kan være tale om en konkurs i entreprenørkredsen-

Det viser sig da også, at entreprenørfirmaet Råhus, der har stået for byggeriet, er gået konkurs i midten af januar og for tiden er under konkursbehandling.

Dermed er det planlagte byggeri på Skovlunde Torv igen blevet forsinket og fremtiden er uvis for det efterhånden noget langstrakte byggeprojekt, der har levet en ganske omtumlet tilværelse, siden posthuset forlod torvet.