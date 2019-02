Nyt liv til de gamle ting

Farvel til ’brug og smid væk’ og ind med reparation og genbrug. Det er tanken bag Repair Café, som blev holdt første gang på Ballerup Bibliotek for et par uger siden. Flere ingeniører havde meldt sig som ’’fiksere’’ ved Repair Caféen, hvor de fandt fejl og reparerede folks elektriske apparater. Foto: Foto: Kaj Bonne Mortensen.

Genbrug En håndfuld fingernemme mænd og kvinder sad klar til at reparere krøllejern, badeforhæng og talende dukker, da Ballerups første Repair Café løb af stablen på Ballerup Bibliotek.

Af Dorthe Oxgren

Det var med lidt sommerfugle i maven, da Mette Jørgensen lørdag den 2. februar åbnede den første Repair Café på Ballerup Bibliotek. For ville der mon dukke nogen op med ting, de gerne ville have repareret? Men allerede en time efter åbningen, kunne hun ånde lettet op.

»Det går over al forventning,« lyder det fra den pensionerede lektor, der har taget initiativ til at sætte en Repair Café i gang i Ballerup, med hjælp fra foreningen Repair Café Danmark, der har til formål at fremme grøn omstilling ved at reducere affaldsmængderne og få danskerne til at ændre forbrugsmønster – efter hollandsk forbillede.

Ballerup Bibliotek har sagt ja til at lægge lokaler til reparations-caféen, der har fået plads i det teknologiske værksted Makerspace i bibliotekets underetage. Her er stillet en række stole op, hvor nogle ældre damer har taget plads, mens de venter på at komme til hos ’’fikserne’’, som de frivillige med fingersnilde bliver kaldt. To af damerne har nogle dukker med, som ikke længere vil åbne øjnene og har mistet talens kraft. Lidt ærgerligt, når børnebørn og oldebørn kommer på besøg og gerne vil lege med dukkerne, forklarer de.

»Jeg har også en DAB-radio med, som jeg ikke kan finde ud af at få indstillet,« siger en af damerne, der håber, at hun kan få løst sine problemer.

Omkring to store arbejdsborde sidder fikserne. Ved det bageste bord sidder to kvinder med symaskine og sygrej. Den ene af dem er Eva, der er førtidspensionist, men er god med en symaskine, så hun skal i gang med at reparere en jakke.

»Det er en veninde, jeg har, som vidste, jeg kan noget med en symaskine. Det var hende, der opfordrede mig til at være med i dag. Og for mig er det rart at komme ud blandt andre mennesker, efter en længere periode med sygdom,« forklarer hun og retter blikket mod symaskinen og reparationsopgaven, mens hendes sidemand går i gang med at sprætte en slaskedukke op, så fikserne ved det andet bord kan gå i gang med at kigge på den mekaniske indmad.

De unge kommer med

Flertallet af fikserne er pensionerede mænd, flere ingeniører og en tandlæge. Og fælles for dem er, at de har fingersnilde og tid i overskud. Blandt de gråhårede herrer sidder også Steffen, en yngre softwareudvikler og elektroingeniør, der synes, »vi smider alt for meget ud, uden at gøre noget ved det«, hvorfor han har meldt sig som fikser.

»Det er mest folk på pension, der har meldt sig som fiksere. Og det er også typisk ældre, der kommer med ting, de gerne vil have repareret. Men vi håber, de unge også vil få øjnene op for det her. Det ligger jo i tiden,« siger Mette Jørgensen og skriver en ny fikser på sin liste. Endnu en yngre mand, der alligevel var forbi for at bruge bibliotekets værksteds-faciliteter, melder sig under fanerne for den gode sag.

»Det er et superfedt initiativ, at folk kan komme her og få repareret deres ting. Man bliver jo helt harm, når man ser, hvad folk ellers smider ud. Og så er de selv med i processen,« siger den nye fikser Christian, der er maskiningeniør og går straks i gang med at skille en computerskærm ad, mens han rådfører sig med fikseren ved siden af. Imens ser computerskærmens ejermand til.

»I skal ikke bruge for meget tid på det,« siger hun til fikserne, der synes opsatte på at finde fejlen, og finde ud af, hvorvidt det kan betale sig at reparere skærmen.

Fejl-finderne

Imens har 73-årige Ludolf Pedersen fået en udfordring. Han er enkemand og pensionereret svagstrømsingeniør, der ikke gider se sport i fjernsynet, men til gengæld godt kan lide at reparere ting. Hans udfordring består i at finde ud af om dukken fra tidligere kan genvinde talens magt.

Der bliver skruet, og justeret, og hevet indmad ud af dukken for at finde ud af, hvorfor den ikke virker. Det lykkes ham at få dukken til igen at bevæge øjnene, men talen synes at være forsvundet for evigt.

»Men nu kan børnebørnene lege med den igen, for nu kan den da åbne øjnene,« siger den ældre dame tilfreds, mens der hele tiden dumper nye kunder ind i Repair Caféen for at få ordnet ting. Et gammelt træskrin mangler nogle søm, en gips-engel har mistet hovedet, og et badeforhæng skal sys, alt imens tingenes ejermænd får en tår kaffe og kigger med fra sidelinjen.

Det er gratis at få repareret sine ting, men man skal selv betale for reservedele, og hvis opgaverne er for vanskelige, må fikserne henvise til professionelle.

Indtil videre er der planlagt to yderligere Repair Caféer, lørdag den 2. marts og lørdag den 6. april, begge dage klokken 11-14.