»Jeg er mega stolt af mit fag«

Tømrer Önder Yazar fra Ballerup er kommet godt i gang med karrieren, som har været planlagt siden fjerde klasse. Foto: Foto: Flemming Schiller

Håndværk 26-årige Önder Yazar er sprunget ud som selvstændig tømrer og har nu også taget sin første lærling. »Det er en måde for mig at takke faget på og give tilbage,« forklarer han.

Af Mia Thomsen

Det var en sløjdlærer på Grantofteskolen, der fik lagt kimen til en blomstrende håndværkerkarriere i den dengang 10-årige Önder Yazar.

»Jeg havde en sløjdlærer i fjerde klasse, som sagde til mig, at jeg var vildt god. Jeg var ikke vant til at få så meget ros i skolen, så det gjorde indtryk, og siden da har jeg vidst, at jeg skulle være tømrer,« fortæller den nu 26-årige Önder, som efter nogle år som svend har startet eget firma, E.O Tømrer og Snedker Aps. i hjembyen Ballerup.

Faktisk er han bare lige rykket over på den anden side af vejen fra Grantoften, hvor han er vokset op, til Atlasvænge, hvor han nu både driver firma og bor sammen med sin kone og deres to små sønner i et af de nybyggede rækkehuse.

»Jeg havde faktisk slet ikke tænkt, at jeg ville være selvstændig. Jeg er vokset op med en far, der var pizzamand og arbejdede 12-14 timer i døgnet. Jeg har altid tænkt, at jeg hellere ville hjem til familien,« siger Önder, der husker sin barndom som noget anderledes end den, hans egne børn vokser op i i dag.

»Vi var meget alene og voksede nærmest op på legepladsen,« siger han.

Drømmepladsen i hus

Efter 9. klasse kom han på teknisk skole i Rødovre, hvor han kom godt i gang med tømreruddannelsen som planlagt. Lærepladsen landede han hos en lokale tømrer- og snedkervirksomhed i Ballerup.

»Jeg havde udset mig et sted og ville bare have en læreplads der. Så jeg mødte op klokken syv flere gange om ugen for at spørge, om jeg ikke kunne komme i lære der. I starten tror jeg, de synes, det var cool, at jeg var så ihærdig, efter noget tid synes de vist, det var underligt, men til sidst overgav de sig dog og gav mig en læreplads,« griner Önder.

Her blev den 16-årige knægt introduceret til den grovkornede skurvognshumor og fik en masse kollegaer, som ikke lignede ’’rødderne’’ hjemme fra Grantoften.

»Jeg følte mig meget anderledes, når jeg sad der sammen med alle de voksne, danske mænd. Håndværkerbranchen er jo sådan ’lige på og hårdt’ og uden filter, så tonen og humoren kunne godt være ret hård. Det skulle jeg lige vænne mig til – især når snakken faldt på indvandrere. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne og arbejdede hårdt. Jeg ville jo rigtig gerne imponere og vise, hvad jeg kunne,« fortæller Önder.

Han fandt sin vej og lærte at hvile mere i sig selv undervejs, og efter endt uddannelse arbejdede han for et par mindre virksomheder, inden han sidste år besluttede at springe ud som selvstændig.

Lærling på vej

»Mit første mål for det første år var ikke at gå konkurs. Nu er det at få udlært en lærling,« siger Önder, der for nogle måneder siden tog en ung kommende tømrer under sin vinge.

»Jeg kørte først et par måneder for mig selv, men tænkte så; jeg skal da have en lærling! Det er en måde for mig at takke faget på og give tilbage. Jeg er mega stolt af mit fag og vil gerne være med til at uddanne flere, der kan få det på samme måde,« forklarer Önder, der fik hjælp af politikeren Mattias Tesfaye, der delte hans lærlinge-efterlysning på facebook.

»Jeg fik over 70 henvendelser – én af dem var Haydar fra Albertslund, som var meget ivrig,« siger Önder, der efter flere telefonopkald, snak med Haydars lærer og et besøg af den unge gut selv besluttede, at det var et godt match.

»Han beviste overfor mig, at han fortjente den læreplads,« siger Önder, der genkendte sin egen ihærdighed og ivrighed efter at bevise sit værd i den unge lærling.

Så nu er han allerede godt på vej mod sit andet mål – nemlig at få udlært en lærling.

»Håbet er da, at jeg kan ansætte ham, når han er udlært, og så måske tage en lærling mere. Men nu må vi se. Jeg vil gerne have at virksomheden udvikler sig stille og roligt. Det er ikke pengene, der driver mig. For mig handler det om at kunne opbygge og skabe noget, som jeg kan stå inde for, og hvor kunderne altid kan regne med, at vi leverer 100 procent. Så derfor tager jeg det stille og roligt.«