Tredje sejr af fire til Ballerup BK

Ballerup BK fik igen hevet en sejr i land i weekenden. Denne gang mod Værløse. Foto: privatfoto

Fodbold Værløse BK var lørdag formiddag på besøg i Topdanmark Hallen, og sammen med Ballerup leverede de en meget seværdig kamp for de mange fremmødte.

Af redaktionen

Man skulle dog hen på den anden side af de 45 minutter, før Patrick Madsen bankede 1-0 målet ind efter hurtigt bandespil med Mathias Kjærulf.

Udligningen kom ikke lang tid efter, da Værløse for første gang i kampen havde et forsøg på mål. Det var vel at mærke 25 meter udefra, og da Værløses Mathias Preuthen Pedersen sendte den direkte som et projektil op i hjørnet, så var Kasper Bernth Sørensen prisgivet i målet. Der blev svaret hurtigt igen, og Mikkel Faarup slår en millimeter-præcis bold ned bag Værløses venstreback, og så lobbede Mathias Kjærulf bolden over keeperen, og via stolpen fik han i anden omgang sat føringsmålet ind.

Værløse svarede endnu en gang igen, da Mathias Preuthun Pedersen blev dobbelt målscorer på et straffespark med ti minutter igen af kampen. Som det var tilfældet ved første udligning, så svarede Ballerup igen, og efter godt forarbejde af Mikkel Andersen fik Daniel Pless lov til at lukke kampen med sin scoring til 3-2. Dermed hentede Ballerup sin tredje sejr ud af fire mulige i vinteropstarten 2019