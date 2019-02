Wolfpack tabte til Bears

Det var en hektisk kamp med mange gode momenter, men overmagten var for stor for Wolfpack, der tabte til Bakken Bears i weekenden. Foto: Foto: FNSportsfoto.

Basketball Det var ingen hvem som helst Wolfpack skulle møde fredag aften, hvor Bakken Bears kom på besøg og skulle forsøge at teste Wolfpacks flotte form med fire sejre i de seneste fem kampe.

Af redaktionen

BMS Herlev Wolfpack kom godt fra start og viste det flotte holdspil, som de har vist på det seneste.

Bakken Bears havde svært ved at få gode skud, men dette kompenserede de flot for med mange offensive rebounds som blev konverteret til scoringer til 18-25.

Wolfpack kom endnu engang flot ud af starthullerne efter timeout, og kom på 23-25, men efter tre minutters spil fik Bears rigtig flot gang i deres running game. Bears amerikanske spiller Hayden Dalton & Ryan Evans fik eksekveret flotte angreb og i de næste syv minutters spil er Bears ovenpå og vandt perioden 24-41.

Det var ikke til at se på Wolfpack, at de var bagud med +20 point. Der blev spillet friskt fra start efter pausen hvor af kaptajn Meilby tog flot fat i begge ender med rebounds og flotte tre-pointsscoringer. Men som i de foregående perioder fik Bakken presset til lidt flere mistede bolde og tog lidt flere rebounds som gjorde, at Wolfpack ikke kunne hente det forsømte.

Anden halvleg gav debut til Andreas Edholm Mortensen fra BMS Herlev´s ungdomsrækker. Han kom ind i selskab med Agah Kizilkaya, Morten Duvander Bulow, Jonas Jessen og Aleksander Nedic. De unge drenge gik til stålet mod de professionelle fra Bakken Bears der dog trak fra og kampen sluttede 80-124 til Bears.