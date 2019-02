Baltoppen Bio er en af de bedste biografer i landet

Debat Forstår slet ikke man vil bygge en stor biograf i Ballerup, og at kommunen derfor er nødt til at fratage Baltoppen Bio tilskud til husleje, hvorfor Jan Boye Thomsen ser sig nødsaget til at lukke.

Af Birgit Hansen, Ålegårdsvej 47, Skovlunde