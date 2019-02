Debat Jeg synes, det er forfærdelig trist, at Baltoppen Bio skal lukke. Jeg elsker at komme der. Jeg bruger den rigtig tit. Det er ofte om onsdagen, hvor der er ’’billig bio’’, men også når der er særarrangementer; James Bond event, sing-along Mamma Mia, nytårsaftensdag - eller hvad Jan nu finder på.

Af Annemette Hansen, Hedeparken 125, 3.th., Ballerup

Jeg kommer der også med mine piger, og selv min datter, som bor i Jylland, elsker at komme hos Jan i Baltoppen Bio. Baltoppen Bio har en sjæl, som ikke findes i de store biografer, og som jeg elsker.

Jeg går nu og græder over, at jeg ikke længere ved, hvad jeg skal bruge mine onsdage på. Selvfølgelig kan jeg tage en bus eller et s-tog til en anden biograf, men det er ikke det samme. Det er dyrere – som i den nye, der nu skal opføres – og mere besværligt.

Jeg håber, at vi alle det næste år bruger biografen rigtig meget, så vi kan støtte den og forhåbentlig bevare den. Tjek lige Baltoppen Bios facebookside og støt gerne, please. Vi skal have den bevaret.

Jeg ved, at Jan og hans søde medarbejdere gør et kæmpe arbejde for at gøre lige netop denne lille oase så unik