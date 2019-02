Debat Kære Ballerup Kommune. Bryder I jer slet ikke om naturen her i kommunen?

Af Maialee Matthiasen, Bygvænget 7, Ballerup

Jeg har nu over længere tid undret mig og virkelig blevet vred på den/de personer, som simpelthen nedlægger så mange buske og træer i vores område, at jeg simpelthen bliver nødt til at ytre mig nu.

Jeg synes, det er fuldstændigt uforståeligt, at der er en eller anden, som har så dårlig stil og som overhovedet ikke tænker på naturen, dyrene og de mennesker som faktisk nyder at bevæge sig rundt i naturen og se på den.

Den værste brøler, som I har lavet, er den ude ved Ballerup Boulevard. Det er så langt ude, når man går tur og nyder naturen, så skal man pludselig have hele oplevelsen ødelagt af det mest befærdede lyskryds, med kig til McDonald’s og en masse biler. Området er jo ødelagt.

Jeg håber så inderligt, at I erkender at det er en af jeres største brølere og får plantet ny bevoksning derude. Til glæde for os mennesker, men endnu mere for vores dyr, insekter og fugle, som vi er godt i gang med at udrydde. Jeg så mange harer i området for bare få år tilbage og dem ser jeg ikke mere derude. Det hjælper jo ikke på det, når I lige synes, at der skal elimineres tonsvis af buske og træer, som gør området endnu mere ubeskyttet.

Så er turen så kommet til selve byen. Grantoften har nu fået kig ud til alle bilerne. Hvorfor? Og det hus, som før stod gemt væk i smuk natur, står der og ser helt malplaceret ud imellem de høje træer. Men igen hvad med vores insekter, fugle og dyr som har kunne gemme sig, finde føde og lave reder i området?

I er ved at bygge lejligheder og boliger flere steder, hvor områderne også er blevet ryddet for en stor del natur. Tænker I på, at den natur I rydder skal beplantes andet sted, hvor der så er plads?

Hold-an Vej har også fået samme tur som ved grantoften, så boligerne på Østervej området, har fået et ”dejligt kig” til bilerne.

Tænker I overhovedet på vores natur her i kommunen? Hvad er ideen og meningen med den måde, I gør det på?