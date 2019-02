Det lukkede bad

Debat Det er ikke Socialdemokratiet, der bestemmer åbningstiderne i svømmehallen.

Af Michael Brønd, Hedeparken 229,2.tv, Ballerup

Dette er sikkert sket med det daværende kulturudvalg, i samråd med svømmehallen. Men Erik Andreasen, der skrev i Ballerup bladet uge otte, du har fuldstændig ret. Badet er ikke for os, og har man børn, så glem at benytte det, for de har lukket inden man kommer derover.

Det er jo ikke for ingenting, at det går under navnet badet uden åbningstider, men med lukketider. Men jeg er glad for at du tog det op. Jeg har selv haft det oppe her i avisen et par gange, og håber på, at andre borgere nu vil gøre det samme. Som jeg har ladet mig fortælle af noget personale, for at holde længere åbent koster det to mand pr. time, der er ekstra åbent.