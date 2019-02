Et valg man kan prale med

Debat Skolevalget i uge 5 var med det bedste resultat for Ballerup kommune nogensinde.

Af Jacob Wøhler Jørgensen (V), Johan Müller (A), Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Elever i 8. og 9. klasse havde på seks ud af syv kommunale folkeskoler mulighed for at stemme. Dertil kommer at både Thomasskolen og Ballerup Ny skole var tilmeldt. Det er en KÆMPE sejr. Over alt hvor vi har været, har vi mødt velforberedte og engagerede skoleelever, der var nysgerrige på politik. Det kan man ikke andet end at glæde sig over.

Skolebestyrelser, ledelser og lærer fortjener stor ros for at give vores børn den mulighed. Det er enormt vigtigt, at lære om demokrati og valghandlinger allerede i en tidlig alder. Det har I sørget for, tak for det!

Er man interesseret i at se valgresultatet fra skolevalget kan man finde det på Skolevalg.dk. Her er både resultater fra landsplan, kommunalt og på den enkelte skole.