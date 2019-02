Livsfarlige bilister på Ballerup Boulevard

Genrefoto Foto: www.politi.dk

politi Flere end 200 bilister blev blitzet på Ballerup Boulevard onsdag i sidste uge, fordi de kørte for stærkt forbi et vejarbejde.

Af Ulrich Wolf

Onsdag formiddag måtte politiet rykke ud til et vejarbejde på Ballerup Boulevard, fordi vejarbejderne ganske enkelt frygtede for deres liv.

Bilisterne drønede forbi med alt for høj fart og derfor satte politiet en ATK-bil op ved vejarbejdet.

På tre og en halv time fik mere end 200 bilister en bøde for at køre for stærkt ved vejarbejdet. Nogle fik også et klip i kortet og 37 bilister kørte så stærkt, at de nu skal op til en ny køreprøve.

De mange sager kom bag på politiet, der pointerede, at onsdagens aktion gav flere bøder end normalt ved vejarbejder.

Ved vejarbejde er bødetaksterne dobbelt så høje i forhold til almindelige veje, og der var masser af skilte inden vejarbejdet, som bilisterne kunne se.