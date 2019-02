Brandregler fjerner møbler og livskvalitet fra plejecentre

Forhallen på plejecenter Rosenhaven er blevet tømt for møbler og andet, der byder velkommen indenfor. Det er sket efter de nye brandregler. Foto: Flemming Schiller

tilsyn De nyeste brandtilsynsregler på plejecentrene er så omfattende, at både møbler, elektriske apparater og lifte er fjernet fra fællesarealerne. Ledelsen kalder det en barsk fortolkning af reglerne. Seniorrådet kræver dispensation.

Af Ulrich Wolf

For nylig opstod en brand i et plejecenter i Jylland, hvor tre beboere omkom. Tragedien betyder, at der er kommet en række skrappe regler, når der føres brandtilsyn på plejecentrene rundt om i landet. Således også i Ballerup, hvor brandmyndighederne var på tilsyn på Lundehaven og Rosenhaven i Skovlunde den 14. februar.

Og det var ikke småting, de nye regler dikterede. Alle møbler, der ikke har brandhæmmende materiale skal fjernes, alle elektriske apparater og lifte skal væk og gemmes ned i kældre. Det betyder, at mange af de opholdsområder, som før har været indrettet til hygge for beboerne nu skal ryddes, ligesom det bliver betydeligt mere besværligt at underholde beboerne eller bruge lifte, når det er påkrævet.

Meningsløst

Seniorrådet var med ved tilsynet og var noget chokerede over de skrappe regler. Næstformand Henning Bromann opfordrer nu til, at der bliver fundet en anden løsning, så man igen kan få det sociale liv tilbage på plejecentrene.

»Det er meget voldsomme regler, som brandtilsynet håndhæver. Plejecentrene har ikke økonomi til at købe nye møbler eller bygge specielle rum til lifte og den slags, så de kan intet gøre. Det virker ærligt talt meningsløst, at man har så rigide regler. Man har indrettet en del af fællesarealerne til hyggekroge med møbler og mulighed for musik og det skal nu fjernes. Der må ikke stå et el-klaver medmindre man trækker stikket. Plejecentrene har sprinkleranlæg og branddøre, så vi synes faktisk, at det er fjollet, at reglerne er så stramme. Jeg kan godt forstå, at man vil undgå ulykker, men på den her måde fjerner man både livskvalitet og mange muligheder for sammenkomst og hygge for beboerne. Mange beboere mødes på gangen og hygger sig sammen der, og der bliver nu ret tomt,« siger Henning Bromann.

Seniorrådet har nu skrevet et brev til social- og sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, hvor de beder politikerne om dispensation fra reglerne.

»Vi har erfaret, at man kan få dispensation og derfor har vi skrevet til politikerne i udvalget. Det må være på sin plads. På den her måde fjerner man en stor del af livskvaliteten og hyggen i dagligdagen fra beboerne,« siger Henning Bromann.

Meget indgribende

Også lederen af plejecenter Lundehaven og Rosenhaven, Charlotte Harbou, undrer sig over reglerne og hvad de afstedkommer.

»Det er naturligvis vigtigt, at vi sikrer vores beboere mod brand og mod at brænde inde. Men vi er et moderne plejecenter med sprinklere og gode pladsforhold, så vi synes, at de her regler er meget indgribende. Vi har fundet ud af, at vi i enkelte tilfælde har nogle løsninger, hvor vi for eksempel kan oplade de elektriske lifte på gangen, hvis vi tager batterierne ud af dem og oplader dem andre steder. Men generelt må vi fjerne møbler, der ikke er lavet af brandhæmmende materialer og mange andre ting. Så der er blevet noget tomt på gangene. Der er nu ikke stole nok til alle beboerne i opholdsstuerne og vi har desværre ikke økonomien til at indkøbe nye ting. Så det rammer beboerne og deres livskvalitet, det er klart,« siger Charlotte Harbou.

Plejecentrene vil nu forsøge at finde egnede møbler på de kommunale overskudslagre og depoter.

Godt med dispensation

»Vi må se at finde nogle tilladte møbler på de depoter og lagre, som kommunen har. Vi forsøger jo at gøre hverdagen så hyggelig og underholdende som mulig for vores beboere, så det her er en meget barsk fortolkning af reglerne, der især rammer beboernes livskvalitet. Det var voldsomt, det der skete i Jylland og det skal man naturligvis undgå. Men de her regler betyder meget for vores beboere,« siger Charlotte Harbou.

Hun håber også, at man kan finde en form for dispensation.

»Jeg synes, at politikerne skal se, hvad det har ført til, så hvis vi kan få en dispensation eller få tilført ekstra midler til indkøb af nye møbler til glæde for beboerne, så vil det være godt,« siger Charlotte Harbou.

Det er beboernes hjem

Hos politikerne er der tilsyneladende stor forståelse for utilfredsheden.

»Jeg deler til fulde den utilfredshed, som ledelsen og seniorrådet har og jeg er sikker på, at jeg taler for hele udvalgets vegne i den her sag. Vi har fokus på det og har hørt om det tidligere på andre plejecentre og bofælleskaber. Vi er nødt til at forholde os til det og finde en måde at håndtere det på,« siger næstformand for social- og sundhedsudvalget, Kåre Harder Olesen (V).

Han pointerer, at man selvfølgelig skal sikre beboernes sikkerhed, men at reglerne er for rigide.

»Det er for rigidt, for der er en del sikkerhedforanstaltninger på plejecentrene. Desuden må man ikke glemme, at det er borgernes hjem og det sociale liv foregår i vid udstrækning på gangene, hvor beboerne mødes og snakker med hinanden. Vi skal ikke tilbage til lange kolde og tomme gange, hvor alle bliver lukket inde bag deres døre. Vi vil drøfte det her og gå videre til administrationen og brandmyndighederne. Vi skal ikke hænge brandmyndighederne ud, for de håndhæver bare de regler, som staten udstikker. Men det må være muligt at finde en middelvej, lidt situationsfornemmelse vil være på sin plads,« siger Kåre Harder Olesen.