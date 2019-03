»Der er noget ved Skovlunde«

De gamle billeder blev fundet frem og historierne vandrede over bordet. Rigtig mange havde taget deres egne håndgribelige minder med til erindringscafeen på Skovlunde Kulturhus. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Huskekaffe Der var slet ikke plads i lokalet, da Skovlunde Kulturhus holdt erindringsindsamling. Lang flere end forventet var troppet op med billeder, film og en masse minder om dengang Skovlunde var en lidt mere driftig handelsby.

Af Ulrich Wolf

En ganske almindelig onsdag formiddag i Skovlunde Kulturhus er normalt ikke tidspunktet, hvor det myldrer med mennesker. Nogle enkelte snuser rundt på biblioteket, mens en lille håndfuld nybagte forældre fylder meget lidt i den store sal, hvor der er barselscafe. Men lige bag døren ind til de små mødelokaler sker der noget. Snakken går livligt og når man åbner døren sidder der mennesker ude på gangen på hurtigt hentede stole. Folk kan ganske enkelt ikke være i det ene mødelokale, som de ellers var kommet for at sidde i.

»Vi regnede med, at der ville komme mellem fire og ti personer. Men det her overgår alt, hvad vi havde forventet. Der er slet ikke plads til alle de folk. Vi burde have solgt billetter,« siger Susan Broager fra Skovlunde Kulturhus med et smil. Det er Ballerup Museum, der står bag det velbesøgte arrangement, mens Skovlunde Kulturhus lægger lokaler til og bidrager med praktisk hjælp. Det er også Ballerup Museum, der står for indsamlingen og registreringen af de mange billeder og avisudklip, som de mange fremmødte har taget med.

Tilbage til fortiden

Men hvad er det så, der får folk, stort set kun i pensionistalderen, til at møde frem i hobetal på denne gråvejrsonsdag?

Det er en tur ned ad mindernes boulevard. Erindringscafe med fokus på Skovlunde Centret gennem tiden og med oplæg om Skovlundes forvandling fra landsby til forstad set gennem handelslivets briller. Her byttes anekdoter og fortællinger fra en svunden tid og der kigges på gulbrune billeder fra 70’erne, hvor lokale butikker med gamle facader står stoisk som en markant tidslomme og købmænd med store briller, brune trøjer og viltert tidstypisk hår kan ses posere stolt i deres butikker. Det er tydeligt at mange af de fremmødte har mange ting at fortælle om Skovlunde dengang og nu.

»Vi fik ideen på baggrund af den debat der er om udviklingen af Skovlunde Centret og bymidten som foregår nu. Der bliver revet ned og noget nyt er på vej og vi var sikre på, at der var nogen, der havde historier og vindesbyrd om Skovlunde fra dengang centret var omdrejningspunkt,« siger Susan Broager. At dømme efter fremmødet har hun i den grad ret.

Noget specielt

Omkring bordene, hvor kaffen serveres i gulbrune kopper, der ville gøre sig perfekt i et Skovlunde-hjem anno 1974, sidder de mange og viser billeder og fortæller historier, enten personlige eller om nogen de kender eller noget, de kan huske. Selvom arrangementet faktisk er slut, så fortsætter snakken omkring bordene og det er tydeligt, at mange i den grad har meget at fortælle. En af de fremmødte er Torben Nielsen. Han er 75 år og står med en række udklip om det gamle Skovlunde. Han har også lagt et VHS-videobånd på bordet om Skovlunde, som han har filmet igennem tiden. Han elsker Skovlunde, selvom han faktisk slet ikke bor i byen længere.

»Jeg er opvokset i Skovlunde, men flyttede herfra for en del år siden. Men jeg er kommet her i hvert fald flere gange om ugen. Mange af mine venner bor her stadig, så jeg er stadig tilknyttet byen. Der er noget specielt ved Skovlunde.

Jeg ved ikke, hvad det er, men det er rigtig sjovt at de laver sådan noget, for der er så mange historier at fortælle om Skovlunde. Der er sket meget og mange ting har forandret sig, men Skovlunde er alligevel noget specielt,« siger Torben Nielsen, som hurtigt igen falder i snak med andre, der har samme mission som ham selv. At videregive fortællingen om det gamle Skovlunde, inden det nye Skovlunde for alvor rejser sig fra centrets murbrokker.

Et midtpunkt

Museumsleder Mette Jensen fra Ballerup Museum, som selv var oplægsholder ved arrangementet, glæder sig også over den store interesse.

»Man må sige, at der var stor interesse og det glæder vi os over. Vi vidste ikke rigtig, hvor mange der ville komme og mente, at kom der ti mennesker var det ok. Nu kom der omkring 50, inklusive dem, som måtte gå igen, fordi de ikke kunne komme ind. Men det var også interessant, fordi det gav en masse viden om Skovlunde, som vi ikke kendte.

Folk var ikke bare mødt op for at lytte, mange havde taget deres egne billeder og film med. Det var meget brugbart,« siger Mette Jensen.

Arrangementet lavet som en del af et langsigtet indsamlingsprojekt ’byen i forandring’, hvor fokus netop nu var på Skovlundes udvikling til forstad og som siden kan blive til formidling. Og den store betydning som Skovlunde Centret har haft som samlende kraft i byen, kommer bag på Mette Jensen.

»Skovlunde Centret har virkelig været et midtpunkt i byen. Det var ikke bare et center, hvor man gjorde sin indkøb. Der var dyrskue, markedsplads og meget andet. Det havde en samlende funktion for folk, som de moderne centret set ikke har,« siger Mette Jensen, som nu vil gå i gang med at registrere og gemme de mange input for eftertiden