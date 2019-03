Ytringsfriheden er truet

Debat Alle partier i kommunalbestyrelsen, bortset fra Dansk Folkeparti og SF, har nu stemt igennem, at Ballerup Kommune indfører en karens- periode for landspolitikere.

Af Michael Jensen (O) og Birgitte Dahl (O), Medlemmer af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti

Karensperioden betyder, at der under en valgkamp ikke kommer politiske besøg af ”eksterne” politikere på vores matrikler her i kommunen.

Det er dog muligt at afholde vælgermøder på tværs af partierne. Her er det man må undre sig over forslaget, for først så lukker man ned for dernæst at åbne op igen.

Denne besynderlighed kan man kun tillægge et diktatorisk og udemokratisk samfund. Flertallet af politikerne er nemlig ikke interesseret i, at landspolitikere kommer ud blandt borgerne her i Ballerup – med mindre det er under kontrol.

Dette er et anslag mod ytringsfriheden – ikke kun for politikerne, men også for det personale og de brugere, som bliver afskåret fra at fortælle om deres hverdag og ønsker om forbedringer.

Om ytringsfrihed siger Amnesty International: Det er en grundlæggende menneskeret, at vi som personer må og kan ytre os frit i både skrift og tale uden andre personers eller myndigheders indblanding.

Vi er af den overbevisning, at vi nu i Ballerup går imod Amnesty Internationals retningslinjer for god skik og menneskerettigheder, da vi som myndighed begrænser demokratiets udfoldelsesmuligheder.

Vi accepterer dog demokratiets spilleregler, og må finde trøst i, at det dog stadig er muligt at afholde debatmøder under karensperioden.

Man må dog stille sig selv det spørgsmål, – hvad bliver det næste lokalpolitikere vil begrænse, den personlige frihed måske?