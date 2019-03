Der burde være plads til begge biografer

Debat Det er så sørgeligt, at Baltoppen Bio bliver nødt til at lukke. Vi er mange der benytter dens mange tilbud.

Af Marianne Mortensen, Måløv Hovedgade 148, Måløv

Jeg kommer 8-10 gange om året i ’kunstbio’, hvor man for billig penge kan opleve opera og ballet fra Metropolitan i New York og Royal Opera i London. Det er en enestående mulighed for at opleve stor kunst fra den internationale scene. DR sender meget lidt af disse ting.

Der er altid en venlig og hyggelig stemning. Personalet er venlige og servicen er i top.

Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad huslejen vil blive. Det er åbenbart en dyb hemmelighed. Men det er evident, at den vil blive al for høj. Der burde da være plads til både Baltoppen Bio og en ny kommerciel biograf i en kommune som Ballerup.