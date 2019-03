Brandmyndighederne overreagerer

Debat Det er med stor forargelse og undren, at jeg i denne uges avis læser resultatet af brandmyndighedernes besøg på plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven.

Af Lone Madsen (D), Folketingskandidat for Nye Borgerlige i Ballerup

På baggrund af en brand i Jylland sidste år, hvor tre ældre beboere på tragisk vis omkom grundet dårlig brandsikring, har man i dag skærpet brandreglerne markant. Dette har resulteret i, at de lokale brandmyndigheder ved deres besøg, har dikteret fjernelse af alle ikke brændhæmmende møbler samt elektriske apparater og lifte fra de fælles opholdsområder på de to plejecentre i Skovlunde, vel at mærke møbler og hjælpemidler i de områder, hvor man normalt samles og hygger sig.

De lokale brandmyndigheder har efter min mening overreageret, da det jo resulterer i, at man fjerner al hjemlig hygge og fællesskab for beboerne.

Derudover skal man også tage i betragtning at brandsikringen i Jylland ikke var i orden, modsat brandsikringen på plejecentrene her i kommunen, som jo er helt efter bogen med både sprinkleranlæg og branddøre.

Det er naturligvis i orden at have strenge brandregler, men der skal være sund fornuft i og god mening med tingene, uden at man ødelægger livskvaliteten for de mennesker, som det berører og som dagligt skal leve og færdes i disse kolde umøblerede fællesområder.

Håber der bliver givet dispensation fra kommunen, så beboerne kan få fællesområderne igen, møbleret med hyggelige og hjemlige møbler og de nødvendige hjælpemidler.